Regresa la Liga Tuchtlán con el Apertura 2026

La Liga de Ajedrez Tuchtlán dio a conocer la convocatoria oficial para el Torneo Apertura 2026, a celebrarse a partir del sábado 25 de abril en las instalaciones del Gercity Club, en Tuxtla Gutiérrez.

El campeonato del deporte ciencia cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac). Además, es válido para Elo FIDE estándar, lo que representa un importante incentivo para los ajedrecistas que buscan mejorar su “rating”.

Esto fue dado a conocer por Edén López Martínez, presidente de la Liga de Ajedrez Tuchtlán, quien agradeció el respaldo de la maestra Martha Ovando Suasinguer, representante del Gercity Club, para hacer posible el regreso de este certamen después de un año.

Bases del torneo

López Martínez presentó la convocatoria oficial, que marca que este torneo tendrá una duración de diez jornadas en la fase regular. Los encuentros se celebrarán los sábados de 16:00 a 20:00 horas, y para poder efectuarse se deberá contar con un máximo de once participantes inscritos.

El sistema de competencia será “round robin” a doble vuelta, con dos partidas por jornada de 30 minutos, más 30 segundos de incremento por contendientes para concluir el juego. Para desempates se seguirán los criterios de resultado particular, Koya, Sonneborn-Berger y menor edad.

Cabe mencionar que se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (Fide), así como las normas vigentes de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Como árbitro oficial fungirá el propio Edén López Martínez, quien tiene título de árbitro nacional.

El costo de inscripción es de 250 pesos y es obligatorio contar con credencial Fenamac 2026 para poder participar.

Premios y transitorios

Sobre la premiación, indicó que el campeón se llevará un estímulo económico de 2 mil pesos y trofeo. Para el subcampeón, la recompensa será de mil 500 pesos y trofeo, y para el tercer lugar, mil pesos y trofeo. De los puntos transitorios se aclara que los jugadores deberán llevar su equipo de Ajedrez (juego, reloj y lapicero) y no podrán participar sin dichos implementos.

Asimismo, los competidores foráneos deberán cubrir sus propios gastos de transporte, estancia y alimentación, mientras que el elemento que presente dos faltas en el torneo será dado de baja automáticamente, sin reembolso de inscripción.

El Gercity Club se ubica en la 14ª Oriente, esquina con 4ª Sur, en Tuxtla Gutiérrez. Para informes sobre los registros, los interesados pueden llamar al teléfono 9612201963.