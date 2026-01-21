Regresa la OMA con nueva jornada femenil

El Campeonato de Liga de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) retomó su actividad con la celebración de la jornada 9 en la rama femenil, marcando el regreso oficial de la competencia tras el receso, en la escuela primaria Camilo Pintado de Tuxtla Gutiérrez, recinto que se debutó como nueva sede del torneo.

Ritmo

La jornada permitió a los equipos volver a la duela y recuperar ritmo competitivo, en una fecha que dejó partidos intensos, marcadores definidos en dos y tres sets, así como encuentros clave para la clasificación general del certamen.

En uno de los duelos destacados, Gacelas se impuso ante Guerreras Team A en sets corridos, con parciales de 25-13 y 25-06, mostrando superioridad en el saque y control del juego colectivo. Posteriormente, la escuadra volvió a la actividad enfrentando a Aztecas en un choque más equilibrado que se extendió hasta el tercer set, con marcador de 18-25, 25-20 y 15-12 a favor de Gacelas.

Amazonas también sumó victoria al superar a Leonas en dos sets, con parciales de 25-0 y 25-0, resultado que reflejó su dominio durante el encuentro. En otro cruce de la jornada, Saldo Justa venció a Diosas en sets consecutivos por 25-23 y 25-20, en un partido cerrado en el que cada punto fue disputado.

Lechuzas tuvo doble participación, primero derrotando a Europaraíso con parciales de 25-14 y 25-20, y más tarde imponiéndose nuevamente en un duelo de alta intensidad. Finalmente, Místico VC A cerró la jornada con triunfo ante Guerreras, en un compromiso que se definió en tres sets con 19-26, 26-24 y 10-15, demostrando carácter en los momentos decisivos.

Crecimiento

Más allá de los resultados, la jornada 9 significó un paso importante para la OMA, al consolidar una nueva sede que ofrece mejores condiciones para el desarrollo del Voleibol femenil, fortaleciendo la competencia y el crecimiento del torneo municipal.