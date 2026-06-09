Regreso triunfal a la cima en Aguascalientes

El campeón Alex de Alba está de vuelta y conquistó el Óvalo Aguascalientes México para dar su primer triunfo del año al equipo tapatío AGA Racing Team, llevándose a casa la quinta fecha de Nascar México Series, ante una gran entrada en las tribunas del complejo hidrocálido.

El Chase se acerca y el equipo AGA Racing Team comienza a pisar el acelerador en la temporada 2026 de Nascar México Series, tomando el duro reto de enfrentarse a un óvalo en el que todo puede suceder.

Alex de Alba tuvo un inicio importante al mando del auto 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, consiguiendo calificar en el octavo puesto durante la sesión oficial de clasificación, sabiendo que estar entre los punteros sería fundamental para sus aspiraciones.

Ya en la línea de salida se dio la bandera verde indicando el arranque de la Aguascalientes El Gigante De México 250, carrera a 170 vueltas de duración en la que todos fueron testigos de la remontada del campeón.

Manteniéndose todo el tiempo entre los primeros sitios, Alex llegó al último tramo en una pelea férrea para hacerse del liderato, el cual tomó faltando poco más de 20 vueltas. Un cierre lleno de emoción al soportar los ataques del auto 88 en un final a bandera verde, blanca y cuadros, haciéndose de su primer triunfo del 2026 en un momento importante de cara a la postemporada.

De esta manera el AGA Racing Team se fortalece en Nascar México Series, preparándose para volver a la acción en la sexta fecha de la temporada 2026, el próximo 27 de junio cuando visite el autódromo de Querétaro.