Reina Roja celebró su noveno aniversario

El Club de Ajedrez Femenil Reina Roja conmemoró nueve años de impulsar el deporte ciencia en Chiapas con un torneo que reunió a jugadores de distintas edades y municipios, quienes pusieron a prueba su estrategia, concentración y capacidad para resolver cada posición sobre el tablero.

La celebración tuvo como sede el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, donde se dieron cita un total de 52 competidores provenientes de los municipios de Ocozocoautla, Tapalapa, Oxchuc, Tumbalá, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

El torneo se disputó a cinco rondas bajo el sistema suizo, formato que emparejó a los participantes de acuerdo con los resultados obtenidos y el ritmo establecido fue de 25 minutos más cinco segundos de incremento por movimiento para cada jugador, modalidad que demandó rapidez mental sin dejar de lado el análisis.

En la categoría Libre, Gonzalo del Carpio Gallegos, representante del Club de Ajedrez GM Bobby Fischer de Comitán, trazó la mejor ruta hacia el campeonato y terminó en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, la medallista de Olimpiadas Nacionales, Karina Guillén, obtuvo el segundo puesto, Héctor Samayoa concluyó en la tercera posición y Arturo Torres Morales completó el cuadro de honor con el cuarto lugar.

Por su parte, Iván Alexander Montes Roblero, originario de Ocozocoautla, se adjudicó el campeonato de la categoría Infantil, mientras que el segundo puesto correspondió a Francisco Cortés Herrera, Iván Said Becerril Calderón, de Tapachula, terminó tercero, mientras que Daniel Alexander Torres Marroquín, de Comitán, ocupó la cuarta posición.

Vale la pena destacar que la coordinación estuvo a cargo del maestro José Carlos Morales Gómez, mientras que el árbitro oficial Daniel Flores Maza fue responsable de vigilar el cumplimiento del reglamento durante la jornada.

Nueve años de impulso

El certamen sirvió para reconocer los nueve años de actividad del club encabezado por la psicóloga Sughey Edith Alemán Valdovinos, quien durante este periodo ha trabajado para promover la práctica del Ajedrez y, particularmente, fortalecer la participación femenil en Chiapas.

Durante la ceremonia de premiación, José Carlos Morales Gómez, director del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana y coordinador del torneo, reconoció la respuesta de la comunidad y agradeció la participación de competidores, familias y personas involucradas en esta edición conmemorativa.