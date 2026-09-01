Reina Roja festeja aniversario con torneo

El Club de Ajedrez Femenil Reina Roja conmemorará su noveno aniversario con torneo de Ajedrez, el cual quedó programado para el domingo 13 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana.

La competencia contempla la participación de jugadores en las categorías libre e infantil, esta última correspondiente a la división 2014 y menores, de acuerdo con las bases difundidas por el comité organizador.

Formato e inscripciones

El certamen se desarrollará bajo el sistema suizo a cinco rondas, modalidad que permitirá enfrentar a los competidores de acuerdo con los resultados obtenidos a lo largo de la jornada, con un ritmo de juego de 25 minutos, más cinco segundos de incremento por jugador.

Para definir las posiciones en caso de igualdad de puntos se aplicarán, en este orden, los sistemas de desempate Buchholz mediano, Buchholz y Sonneborn-Berger. Asimismo, la organización indicó que la competencia se desarrollará con base en el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Para participar se estableció una cuota de recuperación de 150 pesos para la categoría libre y de 100 pesos para la infantil. Los interesados pueden hacer su registro mediante el número telefónico 9611985763. Los pagos podrán efectuarse a la cuenta Banamex 5204165066437090, a nombre de José Carlos Morales Gómez.

Premiación

La categoría libre contará con premios para los cuatro primeros lugares de la siguiente forma: el campeón recibirá mil pesos; el segundo, 700; el tercero 500, y el cuarto será reconocido con 300.

En la división infantil serán reconocidos los cuatro mejores participantes con artículos deportivos: el campeón obtendrá un reloj de Ajedrez, mientras que del segundo al cuarto puesto se otorgarán juegos de Ajedrez.

El Centro Cultural y Museo David Gómez Solana se ubica en la 4ª Poniente Norte número 246, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.