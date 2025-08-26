Reinaldo Pacheco, feliz por su primer puesto

El estado de Oaxaca tuvo representación estelar en el Medio Maratón Farrera 2025, con Reinaldo Pacheco Arrogas como ganador absoluto de la competencia. Después de cruzar la meta y obtener el primer lugar, Pacheco Arrogas se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de participar en una carrera de alto nivel.

"Me encuentro contento, me preparé para venir a correr esta carrera y que ahora se dio la oportunidad, se tuvo un buen resultado de obtener el primer lugar", declaró el atleta, destacando la constancia y la dedicación que lo llevaron a alcanzar la victoria.

Su entusiasmo reflejó la satisfacción de ver recompensado su esfuerzo y su entrenamiento previo. El corredor de Oaxaca mencionó que este triunfo no marca el final de su calendario competitivo. "Ahorita estamos preparándonos. Corrimos este medio, posteriormente regresamos a correr en Oaxaca competencias de 10 kilómetros, para llevárnosla tranquilos. Seguiremos la preparación para el 14 de septiembre, en donde afrontaremos otro reto en Palenque", explicó, dejando claro que su enfoque sigue en la disciplina y la mejora constante de su rendimiento.

Gran ambiente

El Medio Maratón Farrera 2025 reunió a atletas de distintos estados, quienes ofrecieron una jornada intensa y llena de emociones. La competencia sirvió como un espacio para la promoción del Atletismo local y regional, impulsando el deporte y fomentando la participación de corredores de todas las edades y niveles.

Pacheco Arrogas destacó también el ambiente de camaradería y apoyo que se vivió durante la carrera, señalando que la motivación de otros participantes y el aliento del público fueron factores importantes que contribuyeron a su desempeño. Su triunfo es un ejemplo de disciplina, preparación y amor por el Atletismo, dejando una marca importante en esta edición del Medio Maratón Farrera.

Los organizadores del evento celebraron el éxito de los atletas y destacaron la relevancia de estas competencias para incentivar la práctica de una vida saludable en la región, reconociendo el esfuerzo de cada participante y promoviendo la continuidad de futuras ediciones.