Reinauguran campo con Juego de Leyendas

En un ambiente de fiesta, tradición y pasión por el Futbol, el Instituto Hispano Jaime Sabines conmemoró su 26º aniversario con la reinauguración del campo de Futbol Ramón Velázquez Argüello, escenario que abrió una nueva etapa para la práctica deportiva en la institución y que tuvo como atractivo principal un espectacular Juego de Leyendas entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

La ceremonia se celebró el 26 de junio y reunió a estudiantes, padres de familia, docentes, exalumnos e invitados especiales, quienes fueron testigos de una jornada llena de emociones que combinó los valores educativos con la convivencia deportiva.

Protocolo

Antes del inicio del encuentro se llevó a cabo el acto protocolario con la presentación del presídium, integrado por José Enrique Velázquez Moreno, director general del Instituto Hispano Jaime Sabines; Laura Velázquez Barrientos, subdirectora general de la institución; José Manuel Cárcamo Domínguez, representante de la Zona Escolar 007; Josué Gutiérrez, representante de la Zona Escolar 053 de nivel primaria; Jesús Estrada Montesinos, representante de la Zona Escolar 001; el maestro Edi Darinel López Zacarías, y Luis Gordillo Domínguez, presidente de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

Posteriormente se vivió uno de los momentos más esperados con la presentación de las figuras que defendieron los colores de los dos clubes más populares del país. Por parte del América participaron Reinaldo Navia, Juan Carlos “More” Mosqueda, Damián Álvarez Arcos y Félix Araujo, mientras que por Chivas estuvieron Diego Martínez, José Guadalupe “Lupillo” Castañeda, Salvador Carmona y Edoardo Isella, quienes recibieron el reconocimiento y los aplausos del público.

El protocolo continuó con los honores al lábaro patrio, escoltado por alumnos del plantel, además de la interpretación del Himno Nacional y del Himno a Chiapas, que corrieron a cargo del maestro Allan Santillán Martínez. Más tarde, el director general, José Enrique Velázquez Moreno, dirigió un mensaje de bienvenida en el que destacó la importancia del deporte como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes.

Con el tradicional corte de listón y la patada inaugural quedó oficialmente reinaugurado el campo Ramón Velázquez Argüello, espacio que servirá para fortalecer las actividades deportivas y recreativas de la comunidad escolar.

Duelo

Ya con el balón en movimiento, las emociones aparecieron desde los primeros minutos. América tomó ventaja gracias a un gol de Damián Álvarez, aunque Chivas respondió casi de inmediato por conducto de Diego Martínez. El compromiso mantuvo un ritmo intenso y ofensivo durante la primera mitad, en la que los azulcremas lograron irse al descanso con ventaja de 4-2.

Durante el medio tiempo, los asistentes disfrutaron un programa artístico encabezado por la alumna Marychelo Trejo Velázquez, estudiante de sexto grado de primaria, además de concursos y dinámicas que mantuvieron el ambiente festivo. Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a Ernesto Coutiño Santiago por sus dos décadas de destacada trayectoria en la crónica deportiva chiapaneca.

Para la segunda parte el espectáculo continuó con un constante intercambio de anotaciones. Las escuadras brindaron un partido lleno de goles y buen Futbol, que arrancó aplausos de los aficionados. Al final, el marcador favoreció 10-7 a las Leyendas del América, cerrando una celebración inolvidable para el Instituto Hispano Jaime Sabines, que encontró en este encuentro el marco ideal para festejar sus 26 años y presentar oficialmente su renovado campo de Futbol.