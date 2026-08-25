Rejón conquista la Puebla 110 Nascar

Rodrigo Rejón, de la escudería GGG Racing, se adjudicó la Puebla 110, octava fecha de Nascar México Series, disputada en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. El piloto del auto 95 tomó el control en las vueltas finales, luego de una bandera amarilla que llevó la competencia a un cierre de verde-blanca y cuadros.

Max Gutiérrez, de Canel’s-Logitech-Laboratorios Tequis, terminó en segundo, mientras que Irwin Vences, de Sakura-Toyopower, completó el podio. Rejón destacó el trabajo de su equipo y su perseverancia durante la temporada, mientras Gutiérrez señaló la exigencia de una carrera en la que varios pilotos mantuvieron un ritmo alto. Vences, por su parte, puso la mira en el Chase.

Uno de los momentos determinantes se produjo cuando Rubén García Jr. tuvo contacto con Germán Quiroga, quien peleaba por un lugar en el Chase. La maniobra derivó en bandera negra para el auto 88 y dejó a Quiroga fuera de la clasificación.

En Challenge Series, Emiliano Richards, de Trobbu, consiguió la victoria tras un cierre apretado. Jorge de la Parra, de Prime Sports, fue segundo y Giancarlo Vecchi, de Restonic, finalizó en tercero. La competencia marcó el cierre de la temporada regular, pactada a 110 vueltas con un “stage” en el giro 50.

La siguiente fecha se disputará los días 4 y 5 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.