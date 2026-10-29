Renacer FC se corona campeón

Renacer FC se proclamó campeón de la Liga Premier Dominical al derrotar por 2-1 a Normalistas en la gran final, celebrada Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), un encuentro que tuvo goles de buena factura y emociones hasta los últimos minutos.

La definición por el título enfrentó a dos escuadras que buscaron cerrar con broche de oro su participación en el certamen. Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron disposición para ir al frente, aunque fue Renacer FC el que encontró primero la recompensa con una anotación que levantó los ánimos de sus jugadores y seguidores.

Apenas al minuto 12, César Ramos protagonizó una de las jugadas más destacadas del partido al sacar un disparo desde media cancha que terminó en el fondo de las redes. El atacante sorprendió al guardameta de Normalistas con un remate de larga distancia para poner el 1-0 y adelantar a su equipo en el marcador.

El tanto obligó a Normalistas a modificar su planteamiento y buscar los espacios para responder. El conjunto estudiantil insistió en la búsqueda del empate y encontró su recompensa antes de que concluyera la primera mitad, cuando Jordi Alejandro Roblero venció a Tadeo Gómez para establecer el 1-1.

La anotación permitió a Normalistas mantenerse en la pelea por el campeonato y llevar la igualdad al descanso, dejando todo abierto para una segunda parte, en la que cualquiera de los dos equipos podía inclinar la balanza a su favor.

Segundo lapso

Para el complemento, Renacer FC regresó al terreno de juego con la intención de recuperar la ventaja y encontró nuevamente en César Ramos a su principal referente ofensivo. El jugador apareció por segunda ocasión para colocar el 2-1, resultado que devolvió la ventaja a su escuadra y acercó al conjunto al objetivo de levantar el trofeo.

Con el marcador en contra, Normalistas buscó una nueva reacción y adelantó sus esfuerzos para tratar de conseguir la igualada. El encuentro se mantuvo reñido, con Renacer FC obligado a cuidar su ventaja y Normalistas intentando encontrar una oportunidad para prolongar la definición.

Sin embargo, el marcador ya no se movió. El silbatazo final confirmó el triunfo de Renacer FC por 2-1 y desató la celebración de sus integrantes, quienes encontraron en el doblete de César Ramos la diferencia para quedarse con el campeonato de la Liga Premier Dominical.

La final tuvo en el autor de los dos goles al protagonista principal de la jornada: primero, con un disparo desde media cancha que abrió el marcador, y después, con la anotación que terminó por definir el encuentro. Por su parte, Normalistas se quedó cerca de la corona luego de responder en la primera mitad y competir hasta los minutos finales.

Una vez concluido el partido, Carlos Juárez, presidente del torneo, encabezó la ceremonia de premiación e hizo entrega de reconocimientos a las escuadras protagonistas del duelo definitivo, poniendo fin a la actividad deportiva en Ciudad Universitaria.

Durante el acto, el dirigente anunció que para la próxima edición de la Liga Premier Dominical se contará con una bolsa acumulada de 10 mil pesos, incentivo con el que se pretende atraer a más equipos y fortalecer la participación en esta competencia.