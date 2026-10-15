Rep-Dom se fortalece con entrenador de lujo

Con la intención de fortalecer la preparación técnica y táctica de sus alumnos, la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Rep-Dom contó con la presencia de José Luis Ramírez Monroy, destacado exatleta mexicano y entrenador internacional, quien durante dos días encabezó seis sesiones de trabajo con los artemarcialistas chiapanecos.

La visita representó una oportunidad para que los deportistas reforzaran sus conocimientos con la orientación de una figura con amplia trayectoria en el ámbito competitivo, además de conocer experiencias y herramientas adquiridas a lo largo de su carrera dentro y fuera de México.

Al respecto, el director de la institución, Juan Pablo Arias, subrayó la importancia de mantener una preparación constante y acercar a los alumnos a entrenadores con experiencia de alto nivel, como parte del proceso para alcanzar sus objetivos deportivos.

“Estuvo con nosotros José Luis Ramírez Monroy dirigiendo los entrenamientos durante dos días. Él estuvo 12 años en la selección nacional, de 2000 a 2012. Entre sus principales logros deportivos sobresalen la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Tae Kwon Do en Jeju, Corea del Sur, en 2001; oro en los campeonatos panamericanos de Quito, Ecuador, en 2002, y Santo Domingo, República Dominicana, en 2004”, explicó.

Mejoras

Arias señaló que este tipo de experiencias contribuyen al crecimiento de los deportistas al permitirles aprender directamente de personas que han recorrido el camino competitivo y conocer las exigencias necesarias para destacar en el Tae Kwon Do.

“En Rep-Dom buscamos siempre estar preparándonos con lo mejor. José Luis Ramírez fue un gran atleta y ha estado de entrenador en diferentes países. Que nos transmita su experiencia nos motiva a saber que las metas se pueden alcanzar”, expresó.

Asimismo, el responsable de la escuela indicó que estos trabajos forman parte de la planificación rumbo a los próximos compromisos, en los que sus representantes buscarán demostrar el nivel adquirido durante sus entrenamientos y poner en alto el nombre de Chiapas.

Internacional

Entre los eventos más próximos se encuentra el Pan Am Sueños de Campeón PATU 12, que tendrá como sede Argentina, con competencias programadas para los días 16 y 17 de octubre.

Para esta justa internacional, la delegación de Rep-Dom contempla la participación de Camila Arias, Maya Villatoro, Mía Villatoro, Estephany Velázquez, Dominic Barreiro Zenteno y Regina Flores Pérez, quienes tendrán la oportunidad de medirse ante competidores de otros países.

Juan Pablo Arias manifestó su confianza en que esta preparación contribuya al desempeño de sus alumnos durante el certamen, en el que buscarán resultados positivos y representar dignamente a la entidad.

De esta manera, la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Rep-Dom continúa apostando por la capacitación y el trabajo especializado como pilares de su proyecto deportivo, con la mira puesta en fortalecer el desarrollo de sus atletas y afrontar con mejores herramientas los desafíos del calendario competitivo.