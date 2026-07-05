Reparten puntos Atlas Tuxtla B y Necaxa

La jornada 9 de la Liga Infantil y Juvenil Sospó ofreció un atractivo encuentro en la categoría infantil mayor, donde Academia Atlas Tuxtla B y Necaxa Chiapas protagonizaron un intenso compromiso que concluyó con empate de 1-1, resultado que dejó sensaciones positivas por el esfuerzo y la calidad mostrada por ambos conjuntos.

Desde el silbatazo inicial los dos equipos buscaron hacerse del control del balón, conscientes de la importancia de seguir sumando puntos en una competencia que se caracteriza por impulsar el desarrollo deportivo de niños y jóvenes mediante partidos de gran exigencia.

Oportunidades

Academia Atlas Tuxtla B fue el primero en generar oportunidades de peligro gracias a la movilidad de sus mediocampistas y a las constantes llegadas por las bandas. La insistencia rindió frutos antes del descanso, cuando Diego Hernández aprovechó un pase filtrado para definir con un disparo cruzado y colocar el 1-0 en el marcador.

Con la ventaja, Atlas intentó administrar el encuentro, pero Necaxa Chiapas respondió con personalidad y adelantó líneas durante la segunda mitad. El conjunto rojiblanco mostró mayor intensidad en la recuperación del balón y comenzó a generar aproximaciones sobre la portería rival.

El esfuerzo tuvo recompensa cuando, al minuto 48, Emiliano López apareció dentro del área para rematar un servicio proveniente del costado derecho y enviar el balón al fondo de las redes, decretando el empate 1-1 que hizo justicia a lo mostrado por ambos equipos durante el duelo.

Los minutos finales fueron disputados con gran intensidad. Tanto Atlas como Necaxa buscaron el tanto del triunfo mediante jugadas elaboradas y disparos de media distancia; sin embargo, las defensivas respondieron de buena manera para mantener el empate hasta el silbatazo final.

Más allá del resultado, el partido dejó en evidencia el trabajo que hacen ambos clubes en sus categorías formativas, en las que el principal objetivo es fortalecer la preparación técnica, táctica y humana de los futbolistas, brindándoles herramientas para continuar su proceso de crecimiento dentro del balompié.

La Liga Infantil y Juvenil Sospó continúa consolidándose como uno de los espacios más importantes para el desarrollo del Futbol en Chiapas, permitiendo que decenas de niñas, niños y jóvenes acumulen experiencia competitiva jornada tras jornada, en un ambiente que fomenta el aprendizaje, el compañerismo y los valores deportivos.