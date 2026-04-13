Reparten puntos en el Miguel Alemán

En duelo correspondiente a la jornada 26 de la Liga Premier FMF, Jaguares FC igualó 1-1 ante Celaya FC en el Estadio Miguel Alemán Valdés, resultado que deja sin posibilidades al conjunto chiapaneco de avanzar a la siguiente fase del torneo.

El encuentro se desarrolló con intensidad desde el arranque, con ambos equipos buscando imponer condiciones en un compromiso que resultaba clave en sus aspiraciones. Jaguares logró abrir el marcador al minuto 30, luego de una jugada que terminó en autogol de Noé Topete, situación que le permitió tomar ventaja y manejar el ritmo del partido durante varios lapsos.

Presión de los locales

Con la ventaja a su favor, el conjunto visitante apostó por el orden defensivo y por aprovechar los espacios al contragolpe, mientras que Celaya insistió en la generación ofensiva en busca de la igualada. La presión de los locales fue creciendo con el paso de los minutos, obligando a Jaguares a replegar líneas y resistir los embates.

El esfuerzo del cuadro guanajuatense rindió frutos al minuto 70, cuando Eleuterio Jiménez apareció para marcar el tanto del empate, devolviendo la paridad al marcador y reavivando el cierre del compromiso. En la recta final, ambos equipos intentaron encontrar el gol de la diferencia, pero las defensivas se mantuvieron firmes para sellar el empate.

Con este resultado, cada escuadra suma un punto en la clasificación, aunque para Jaguares la igualada resulta insuficiente, ya que queda oficialmente eliminado de la competencia al no alcanzar las unidades necesarias para mantenerse en la pelea por la liguilla.

De esta manera, el conjunto chiapaneco cierra su participación en la fase regular sin lograr el objetivo de clasificar, mientras que Celaya mantiene vivas sus aspiraciones en la recta final del torneo.