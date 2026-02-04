Rescatan dos puntos en el Nido del Tec

Con una gran actuación del arquero Gabriel Morales, Pavones sumó dos puntos como local al empatar 0-0 y superar por 3-1 a Pijijiapan en penales, en juego de la fecha 18 de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, efectuado en el Nido del Tec de Monterrey en Tuxtla Gutiérrez.

El partido comenzó movido, con un par de disparos de Pavones, el primero de Leandro Suchiapa, que detuvo el portero, además de un tiro de Sebastián Carmona que se fue por un costado. Los visitantes respondieron con un disparo que se fue por arriba del travesaño. Después de los primeros 15 minutos, el encuentro se tornó ríspido y muy cortado con muchas faltas en las que aparecieron seis tarjetas amarillas.

En la segunda parte, Pavones hizo tres cambios, generando nuevamente dos llegadas en los primeros 10 minutos; la más peligrosa, un disparo de Suchiapa apenas a un lado. Pijijiapan estuvo cerca de anotar mediante un remate dentro del área que sacó la defensa en la línea.

Ya en los penales, el portero Gabriel Morales atajó tres penales, y Alver Espinosa, Sebastián Carmona y Bryan Camacho anotaron para darles el punto extra a los capitalinos (3-1). Pavones llegó a 25 puntos y se mantiene en el décimo lugar del grupo 2. Su siguiente partido será de visita ante Lechuzas.