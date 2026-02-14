Resultado histórico para México en Esquí

La mexicana Regina Martínez Lorenzo compitió en la prueba femenil de esquí de fondo 10 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, convirtiéndose en la primera representante nacional en participar en esta disciplina.

La competencia se llevó a cabo en la pista de Tesero, Italia, bajo el formato de salidas individuales cronometradas. Martínez completó el recorrido en 34 minutos y 5 segundos, resultado que la ubicó en la posición 108 de la clasificación final.

Así quedó la competencia

El podio fue dominado por Suecia y Estados Unidos. La medalla de oro fue para la sueca Frida Karlsson, con tiempo de 22:49.2; la plata la obtuvo su compatriota Ebba Andersson (23:35.8) y el bronce fue para la estadounidense Jessica Diggins (23:38.9).

Aunque terminó en el último lugar entre las competidoras que finalizaron la prueba, tres atletas no concluyeron el recorrido, la actuación de la mexicana fue destacada por el propio movimiento olímpico, que reconoció el logro histórico y el espíritu deportivo mostrado en la meta.

Trayectoria fuera de lo común

Martínez, de 33 años, es médica de urgencias y combina su profesión con el deporte de alto rendimiento. Inició en el Esquí hace apenas cinco años, mientras estudiaba medicina en Minnesota, Estados Unidos, donde encontró en esta disciplina una vía de adaptación y motivación personal.

Actualmente financia su preparación y competencias mientras continúa ejerciendo su labor médica, lo que hace aún más relevante su clasificación olímpica.

Otra mexicana en acción

En la misma jornada, la esquiadora Sarah Schleper también tuvo participación por México en la prueba femenil de Super-G. A sus 46 años, la experimentada deportista y abanderada de la delegación tricolor por segunda ocasión, finalizó en la posición 26 con un tiempo de 1:31.37 minutos, en un recorrido de más de 2 mil 100 metros que exigió máxima velocidad y precisión técnica.

De la mano de su entrenador Federico Gaxiola, Schleper firmó una actuación sólida y significativa, al mejorar lo hecho en Beijing 2022, donde concluyó en el lugar 35. Su progresión refleja no solo constancia, sino una notable capacidad competitiva frente a una élite internacional cada vez más exigente.

La actuación de ambas atletas marca un momento significativo para los deportes invernales mexicanos, disciplinas en las que el país continúa ampliando su presencia internacional.