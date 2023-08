Resultados sorpresivos en la Kings League

La nueva fecha del campeonato dominical Kings League de la Liga Súper 7 Chiapas dejó resultados sorpresivos en las canchas de Futbol Total EBC. Los equipos continúan en busca de sumar unidades para llegar cómodos a la fase final. El campeón por fin inició su camino en la justa, pero lo hizo con el pie izquierdo, pues fue derrotado en su debut.

Real Terán, actual monarca del certamen, decidió arrancar su participación en la competencia luego de seis jornadas, debido a la carga de partidos que tuvo en el fin de la edición anterior. Manchester City fue su primera víctima, pero estos sorprendieron a propios y extraños al llevarse el triunfo con marcador de 3-0, abollándole así la corona al rey.

Ocelotes FC, subcampeón vigente, consumó su segunda victoria consecutiva, esta vez con una goleada en contra de Atlético San Chems. Cabe señalar que al igual que Real Terán, los felinos apenas están empezando su andar, pero ellos lo hicieron de manera espectacular. En su confrontación se alzaron con el triunfo por 12-3.

El líder general, Acceso Directo FC, firmó su quinta conquista consecutiva y no soltó la cúspide de la contienda. Los vinotinto no tuvieron que mancharse las manos y derrotaron a Ultimate Mostoles con un certero 3-0 que los mantiene en lo más alto de la clasificación. Al no recibir goles, se convirtieron en la segunda mejor defensiva y aún son considerados la mejor ofensiva.

Deportivo Unión Chiapas sumó otra goleada, para permanecer en el segundo peldaño. Su víctima fue Cuervos FC, al que doblegaron por 6-1. Este plantel es actualmente el cuadro que menos tantos ha recibido a lo largo de toda la justa (siete en total). Si continúan así y mejoran su precisión frente al arco, será una de las mejores plantillas del certamen.

Tecnicell y Pibochis FC protagonizaron el cotejo más apretado de la semana número siete. El partido estuvo parejo de principio a fin, ya que los dos clubes mostraron sus mejores cartas en la cancha número tres de Futbol Total EBC. El resultado fue un 3-2 a favor de los reparadores de teléfonos, quienes escalaron al quinto escalón de la general.

La siguiente jornada marcará la mitad del torneo. Después de esa fecha, los planteles no podrán jugar con elementos no registrados, pues será la última oportunidad para inscribir a todos sus elementos, con lo que encararán el resto de la temporada, que comienza a subir de intensidad.