Resultados vibrantes en la Liga OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) vivió otra jornada llena de intensidad y emociones el pasado 23 de agosto, cuando los equipos se enfrentaron en duelos que dejaron al público al borde de sus asientos. Con sede en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos, los partidos demostraron el alto nivel competitivo que caracteriza a este certamen.

Encuentros de alto nivel

Desde el inicio, el ambiente fue inmejorable. Los encuentros comenzaron con el choque entre Gacelas y Leonas, dos conjuntos que ofrecieron un duelo de fuerza y precisión. Aunque Gacelas inició con fuerza al ganar el primer set 22-17, las Leonas supieron reaccionar y se llevaron los siguientes dos parciales con autoridad (25-17 y 15-12), demostrando su capacidad para revertir marcadores adversos.

En otro de los partidos destacados, Linces se enfrentó a Secretaría de Educación, escuadra que mostró gran solidez en su juego, llevándose la victoria en dos sets corridos con parciales de 25-19 y 25-15. Los Linces, aunque lucharon cada punto, no pudieron romper el orden defensivo de su rival, que supo aprovechar cada oportunidad para sumar.

El compromiso entre Transportes y Europaraíso se convirtió en uno de los más sorpresivos de la jornada. Transportes se adjudicó el primer set 22-25, pero Europaraíso ajustó su esquema y respondió con contundencia para ganar los siguientes sets por 25-10 y 15-7, completando una remontada que levantó aplausos del público presente.

Otros enfrentamientos

Kraken también se llevó los reflectores al enfrentar a Amazonas. Con un desempeño equilibrado, Kraken cerró filas y no dio margen de reacción a su contrincante, llevándose el triunfo en dos sets (25-18 y 25-20). Su ataque constante y su firmeza en el bloqueo resultaron determinantes para asegurar los tres puntos.

La noche cerró con un enfrentamiento digno de final anticipada: Místicos “B” contra Místicos “A”. El choque entre estos equipos dejó una muestra clara del gran nivel interno que posee el club. Místicos “A” salió victorioso tras imponerse en dos parciales (27-25 y 25-18), en un duelo cargado de adrenalina y jugadas espectaculares que hicieron vibrar el auditorio.

Con estos resultados, la Liga OMA sigue consolidándose como uno de los torneos más importantes de la región, ofreciendo no solo partidos de gran calidad, sino también fomentando el espíritu deportivo entre sus participantes. La próxima jornada promete aún más emociones y los equipos afinan detalles para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.