Retoman campeonato estatal de diez fechas

La Federación Chiapaneca de Motociclismo anunció la celebración de su temporada 2026, con la cual buscan retomar la efervescencia de los caballos de acero tanto en número de practicantes como en nuevas sedes.

René Constantino, presidente del organismo, comentó que tras un año alejado de la función como dirigente, vuelve a tomar las riendas del Motocross para hacer un campeonato estatal con diez fechas, buscando retomar plazas cómo Comitán de Domínguez y Cintalapa, además de abrir otras sedes como Tapachula, Mapastepec y Arriaga.

Programación

Reveló que la fecha 1 de la temporada 2026 está programada para los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, teniendo como plataforma de despegue el municipio de Cintalapa.

Posteriormente habrá fechas en otras partes del estado como Venustiano Carranza, Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Mapastepec, faltando por definir la sede de la final. En este sentido, indicó que ya se tiene un esbozo del calendario, pero será en próximos días cuando pueda ser oficialmente revelado.

“Estamos tratando de revivir el Motocross”, expresó el directivo, quien recordó que en una buena época no muy lejana tenían alrededor de 60 pilotos y asistiendo a eventos regionales alrededor de 35 exponentes chiapanecos.

Actualmente —dijo— hay alrededor de unos 30 activos, con los cuales empezarán a retomar sus actividades, pero la idea es que retomando el campeonato se pueda reactivar también el semillero de nuevos talentos infantiles, juveniles e incluso la rama femenil y volver a tener cuando menos 50 pilotos en acción este año.

Para concluir, aseguró que es un esfuerzo sin fines de lucro, salvo sacar los costos operativos necesarios para reactivar la práctica del Motocross en la entidad.