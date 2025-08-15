Revela precios de boletos para el Mundial

FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.
El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. La Copa del Mundo de 2026 arranca el 11 de junio, cuando el estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia.
Precios de boletos individuales
Cada una de las sedes cuenta con distintas zonas, que varían en sus costos. Aquí te damos los detalles de cada una (precios por persona).
Pitchside Lounge
Asientos ubicados a un costado de la línea de banda
Servicio Hospitality en todo momento
Trato exclusivo
Bebidas Premium
Alta cocina
Entretenimiento/Invitados de primer nivel
Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
Regalos Premium
Precios
Monterrey, 14 de junio: 87,500 pesos
Guadalajara, 23 de junio: 77,450 pesos
Monterrey, 24 de junio: 85,500 pesos
Guadalajara, 26 de junio: 91,500 pesos
Monterrey, 29 de junio: 102,600 pesos
VIP
Asientos elevados
Servicio Hospitality antes, durante y después del juego
Relación exclusiva con el cliente
Servicio de bebidas
Alta Cocina
Entretenimiento
Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
Regalos premium
Precios
Guadalajara, 11 de junio: 76,450 pesos
CDMX, 17 de junio: 108,600 pesos
Monterrey, 20 de junio: 76,450 pesos
Guadalajara, 23 de junio: 64,400 pesos
Monterrey, 24 de junio: 73,450 pesos
Monterrey, 29 de junio: 89,550 pesos
CDMX, 30 de junio: 129,800 pesos
Trophy Lounge
Asientos de primer nivel en los laterales
Servicio Hospitality antes, durante y después del partido
Refrigerio de bienvenida
Relación compartida con el cliente
Servicio de bebidas
Menú de autor
Entretenimiento y experiencias
Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
Regalo conmemorativo
Precios
Guadalajara, 23 de junio: 56,350 pesos
Guadalajara, 26 de junio: 72,450 pesos
Champions Club
Asientos preferentes cerca de los salones Hospitality
Servicio Hospitality antes y después del partido
Refrigerio de bienvenida
Relación compartida con el cliente
Servicio de bebidas selectas
Oferta gastronómica (fusión global)
Entretenimiento
Sin estacionamiento
Regalo conmemorativo
Precios
CDMX, 17 de junio:
73,400 pesos
Monterrey, 24 de junio: 55,350 pesos
Monterrey, 29 de junio: 77,450 pesos
CDMX, 30 de junio:
78,500 pesos
FIFA Pavillion
Asientos preferentes
Servicio Hospitality antes y después del partido
Bienvenida festiva
Servicio de bebidas
Comida callejera gourmet
Entretenimiento y experiencias
Sin estacionamiento
Regalo conmemorativo
Precios
GDL, 11 de junio:
35,700 pesos
MTY,14 de junio:
35,700 pesos
MTY, 20 de junio:
35,700 pesos
MTY, 24 de junio:
34,700 pesos
MTY, 29 de junio:
55,350 pesos