Revela precios de boletos para el Mundial

FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.

El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. La Copa del Mundo de 2026 arranca el 11 de junio, cuando el estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia.

Precios de boletos individuales

Cada una de las sedes cuenta con distintas zonas, que varían en sus costos. Aquí te damos los detalles de cada una (precios por persona).

Pitchside Lounge

Asientos ubicados a un costado de la línea de banda

Servicio Hospitality en todo momento

Trato exclusivo

Bebidas Premium

Alta cocina

Entretenimiento/Invitados de primer nivel

Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Regalos Premium

Precios

Monterrey, 14 de junio: 87,500 pesos

Guadalajara, 23 de junio: 77,450 pesos

Monterrey, 24 de junio: 85,500 pesos

Guadalajara, 26 de junio: 91,500 pesos

Monterrey, 29 de junio: 102,600 pesos

VIP

Asientos elevados

Servicio Hospitality antes, durante y después del juego

Relación exclusiva con el cliente

Servicio de bebidas

Alta Cocina

Entretenimiento

Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Regalos premium

Precios

Guadalajara, 11 de junio: 76,450 pesos

CDMX, 17 de junio: 108,600 pesos

Monterrey, 20 de junio: 76,450 pesos

Guadalajara, 23 de junio: 64,400 pesos

Monterrey, 24 de junio: 73,450 pesos

Monterrey, 29 de junio: 89,550 pesos

CDMX, 30 de junio: 129,800 pesos

Trophy Lounge

Asientos de primer nivel en los laterales

Servicio Hospitality antes, durante y después del partido

Refrigerio de bienvenida

Relación compartida con el cliente

Servicio de bebidas

Menú de autor

Entretenimiento y experiencias

Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Regalo conmemorativo

Precios

Guadalajara, 23 de junio: 56,350 pesos

Guadalajara, 26 de junio: 72,450 pesos

Champions Club

Asientos preferentes cerca de los salones Hospitality

Servicio Hospitality antes y después del partido

Refrigerio de bienvenida

Relación compartida con el cliente

Servicio de bebidas selectas

Oferta gastronómica (fusión global)

Entretenimiento

Sin estacionamiento

Regalo conmemorativo

Precios

CDMX, 17 de junio:

73,400 pesos

Monterrey, 24 de junio: 55,350 pesos

Monterrey, 29 de junio: 77,450 pesos

CDMX, 30 de junio:

78,500 pesos

FIFA Pavillion

Asientos preferentes

Servicio Hospitality antes y después del partido

Bienvenida festiva

Servicio de bebidas

Comida callejera gourmet

Entretenimiento y experiencias

Sin estacionamiento

Regalo conmemorativo

Precios

GDL, 11 de junio:

35,700 pesos

MTY,14 de junio:

35,700 pesos

MTY, 20 de junio:

35,700 pesos

MTY, 24 de junio:

34,700 pesos

MTY, 29 de junio:

55,350 pesos