Revelan fecha en la que iniciaría el Clausura 2027

Aunque la Liga MX todavía no hace oficial el día exacto, en la planeación del organismo rector del Futbol mexicano ya estaría definida la fecha de inicio del próximo torneo del balompié azteca, es decir, el Clausura 2027, mismo que arrancaría en los primeros días del próximo año.

El Apertura 2026 está llegando a su final en la Fase Regular y, posteriormente, se jugará la Liguilla que definirá al campeón en dos posibles fechas: el 20 de diciembre o el 27 de diciembre. Esto dejaría algunas semanas por delante para iniciar la nueva competencia.

¿Cuándo iniciaría el nuevo torneo?

La fecha tentativa para el inicio del Clausura 2027 sería el viernes 9 de enero y el calendario sería revelado en diciembre, una vez que la mayoría de los equipos hayan quedado eliminados.

“El viernes 9 de enero es la fecha tentativa para el inicio del próximo torneo de Liga (Clausura 2027), y la intención es que la actividad se detenga solamente en una ocasión, la cual sería en la Fecha FIFA de marzo”, detalló el comunicador.

Los equipos que terminen su participación en la jornada 17 del Apertura 2026, programada para el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026, tendrán casi 7 semanas para preparar el siguiente certamen de la Primera División Mexicana.

El problema del calendario llegará para los clubes que alcancen la final de liga este semestre. Si la final de Vuelta se juega el 20 de diciembre, los clubes tendrán casi tres semanas para preparar el siguiente torneo.

Pero si la gran Final se juega el 27 de diciembre, entonces, los clubes sólo tendrán menos de dos semanas para estar listos para el arranque el siguiente torneo.

¿Por qué la final jugaría hasta el 27 de diciembre?

Este caso sucedería sólo si Toluca avanza hasta la instancia final, ya que los Diablos Rojos disputarán en diciembre (como campeones de Concacaf) la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, lo cual obligaría al cambio de fecha del duelo por el título de la Liga MX.