Reviven el clásico nacional en el VMR

La rivalidad más representativa del Futbol mexicano volverá a sentirse en Chiapas con el Duelo de Leyendas: América vs. Chivas, encuentro que reunirá a exjugadores de ambos clubes en dos presentaciones programadas para la entidad: Tapachula, el jueves 2 de julio a las 5 de la tarde, y Tuxtla Gutiérrez, un día después, a las 6 de la tarde en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Miguel Ángel Casanova Díaz, promotor del partido y exugador formado en las filas de las Chivas, detalló que por el Rebaño Sagrado estarán presentes grandes ídolos de la afición como Ramón Ramírez, Omar Arellano, Camilo Romero, Gustavo “El Gusano” Nápoles, Héctor Reynoso y Joel “El Tiburón” Sánchez.

La lista de figuras del América está encabezada por el goleador paraguayo Salvador Cabañas, junto a Matías Vuoso, Reinaldo Navia, Isaac Terrazas y Edoardo Isella, por mencionar solo a algunos de los jugadores confirmados que ya están listos para revivir la histórica rivalidad.

Acceso gratuito

Se dio a conocer que para presenciar el encuentro no será necesario contar con boleto físico, ya que es un espectáculo completamente gratuito. No obstante, se aclaró que las puertas del estadio capitalino se abren desde las 4 de la tarde y la recomendación para los aficionados es llegar con anticipación para evitar el tráfico en los alrededores del inmueble y acomodarse en las tribunas para disfrutar las animaciones que se harán antes del partido.