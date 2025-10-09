Ricardo Cordero lidera la clasificación

El piloto Jesús Ricardo Cordero, al mando de El Malditillo, dio un paso adelante en su objetivo de conquistar su séptimo título en la historia de la Carrera Panamericana, al ganar la denominada Etapa 0, que incluyó el “warm up” y la clasificación, desde del arco de salida instalado en la plaza San Miguel Arcángel de Copainalá, pasando por San Fernando y Chicoasén.

Cordero y su navegante, Marco Hernández, lograron terminar primeros con un tiempo de 4:11.400 en la clasificación celebrada este miércoles, horas antes de la salida oficial —la Etapa 1 de Chiapas a Oaxaca—, que se corre desde primera hora de este jueves 9 de octubre.

Va por el séptimo campeonato

Con este resultado, Cordero estableció una distancia inicial de 12 segundos sobre el segundo lugar, Emilio Velázquez, quien superó Hilaire Damiron, que cerró tercero. Los tres son contendientes al título de mayor importancia en el evento: la categoría Turismo Mayor.

Es oportuno mencionar que Cordero busca este año empatar con el francés Pierre de Thoisy, con siete campeonatos absolutos de la Panamericana, y así agrandar su colección de trofeos en 13 años de carrera, en la cual figuran también siete victorias en el Rally Patrio.

Además, destacó en la Etapa 0 que el norteamericano Doug Mockett —que ha participado en todas las ediciones de la época moderna de la Panamericana y que también compite en Turismo Mayor— se ubicó en el lugar 18 de la parrilla de salida; es decir, fuera del Top 10 que contempla autos de otras categorías como la de Turismo de Producción, Exhibición, Histórica B, entre otras.

El volante extranjero mejor ubicado en el orden inicial fue precisamente el francés Hilaire Damiron, junto a su copiloto, la brasileña Laura Damiron, a bordo de su Studebaker Commander 1954.

Paso por Chiapa de Corzo

Después de completarse la clasificación, los pilotos se dieron cita en la explanada de la Presa Chicoasén, para luego continuar su jornada de velocidad haciendo rugir los motores por las calles de Chiapa de Corzo, hasta donde llegaron para montar una exhibición en el monumento de La Pila, para que el pueblo y los turistas pudieran apreciar estas joyas del deporte motor en sus últimas horas en tierras chiapanecas.

Asimismo, los pilotos fueron invitados a una comida con autoridades, donde se dieron a conocer los resultados de la clasificación y el orden oficial de salida para este jueves a primera hora, partiendo del parque central de Tuxtla Gutiérrez.