Richards consigue doblete en Súper Copa

Emiliano Richards firmó una destacada actuación en el autódromo Hermanos Rodríguez al conquistar las dos carreras de la categoría GTM Pro 1 de la Súper Copa Roshfrans, celebradas como parte del programa del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.

El piloto capitalino, representante de la escudería MG, completó su doblete al imponerse en la segunda competencia del fin de semana, con un registro de 26 minutos, 48 segundos y 21 milésimas, después de protagonizar una remontada desde el cuarto puesto de salida.

Richards aprovechó el rendimiento de su vehículo para avanzar posiciones y superar a Pablo Pérez de Lara antes de llegar a la mitad de la carrera, tomando un liderato que mantuvo hasta recibir la bandera a cuadros.

“No puedo describir lo que se siente, estuvimos tan bien todo el fin de semana. Sabía que tenía un gran auto para correr. La estrategia fue perfecta. Definitivamente es algo que necesitábamos”, expresó el ganador, quien ahora se concentrará en la última fecha del campeonato, programada en Puebla.

Por su parte, Pablo Pérez de Lara, del equipo Blac-Gokatmanía, finalizó en la segunda posición con un tiempo de 26:48.441, apenas cuatro décimas de segundo detrás del vencedor.

El tercer puesto correspondió a Paul Jourdain, de Power Duck, quien registró 26:48.609 y logró recuperarse del abandono sufrido en la jornada anterior por problemas mecánicos.