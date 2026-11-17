Emiliano Richards conquistó su segundo título consecutivo de GTM Pro 1 en la Súper Copa Roshfrans, tras finalizar tercero en la última carrera de la temporada 2026, disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

El representante de MG administró su ventaja en la clasificación para asegurar el campeonato, luego de conocer la posición de su principal contendiente, Paul Jourdain.

“Cuando me informaron que Paul venía detrás de mí, pero a una distancia considerable, me dediqué a conservar el resultado, ya que con eso me alcanzaba para el campeonato”, explicó Richards.

Arellano y Nieto dividen victorias

La primera competencia de GTM Pro 1 quedó en manos de José Arellano, del equipo Chevron-Havoline, quien superó a Paul Jourdain y Gerardo Nieto para conseguir su segunda victoria del año. “Desde el inicio anduvimos muy bien; hice todo lo planeado con el equipo”, señaló Arellano.

En la segunda carrera, Gerardo Nieto, de Gas Express Nieto, se llevó el triunfo tras resistir la presión de Arellano, quien terminó segundo, en tanto Richards completó el podio y aseguró el bicampeonato. “Gané y casi lo hice de punta a punta. Cuando logré controlar a Arellano, sabía que la tenía ganada”, comentó Nieto.

Arellano cerró su participación con un primero y segundo lugar, resultados que consideró motivadores para buscar el campeonato en 2027. En las categorías restantes, Esteban Alvarán y Rafael Villazón ganaron en GTM Pro 2, mientras Víctor Barrales se adjudicó ambas competencias de GTM Light.