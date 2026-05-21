Richards mantiene el dominio en Challenge

La cuarta fecha de Challenge Series 2026, disputada en Puebla, quedará para siempre en el recuerdo de los aficionados al deporte motor por una definición dramática en la última vuelta debido a un contacto entre varios pilotos.

Al final fue nuevamente Emiliano Richards de Trobbu quien subió a la parte más alta del podio, registrando un tiempo de carrera de 2:03:24.324. Al conductor del auto número 20 lo escoltaron Andrik Dimayuga, que había partido desde el último lugar, y el zacatecano Mateo Girón.

“Hay que luchar y estar en el lugar preciso como ocurrió en esta carrera, Van dos victorias seguidas y no sería nada extraño que en Aguascalientes, que es la competencia que sigue, vuelva a subir a la parte más alta del podio”, aclaró el ganador.

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Por su parte, Andrik Dimayuga expresó que fue una carrera inolvidable para él al mostrar tenacidad para reponerse: “Por un error arrancamos desde el último lugar; en la carrera logré remontar, pero luego me rezagué, de allí que esta segunda posición no se me va a olvidar por mucho tiempo”.

Finalmente, Girón aclaró que es un gran resultado y que sigue sumando puntos para ingresar al Chase sin problemas. Acompañando a estos pilotos dentro del Top 5 figuraron Alexandra Mohnhaupt y Regina Sirvent, en cuarto y quinto puesto respectivamente.