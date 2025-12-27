﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLocal

Richards y un 2025 inigualable con MG

Diciembre 27 del 2025
Se dijo agradecido de poder estar en un equipo como el MG, que siempre estuvo cerca en todos sus éxitos. Cortesía
Se dijo agradecido de poder estar en un equipo como el MG, que siempre estuvo cerca en todos sus éxitos. Cortesía

Con una sonrisa de campeón y con la mente recordando la última fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025 en Monterrey, Emiliano Richards pone el foco en los objetivos cumplidos y retos por venir. “Se siente lo máximo, es un sueño que uno tiene. Llegar a conseguir un objetivo tan grande y cumplir esa meta es algo que no olvidaré nunca”, afirmó el piloto.

“De niño era meta por meta, sueño por sueño. Cuando uno va adaptándose a todo eso, como que ve las cosas diferentes y sabe dónde está parado. El día que pude integrarme al equipo de mi padre, ni dudé y ahora todo el trabajo realizado tuvo su premio”, dijo el campeón de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1 de Súper Copa Roshfrans.

Pidió a los patrocinadores que lo sigan apoyando siempre, que sientan esa ilusión que él sienten y que junto a sus seguidores no bajen los brazos.

“Nosotros vamos a dejar todo dentro de las pistas. Ustedes tienen que apoyarnos desde afuera y nosotros nos encargamos adentro. Si tenemos esa unión, esto va para más largo. Nosotros también queremos conseguir más títulos y dejar bien en alto lo que es MG”, remarcó.

El objetivo está claro

Emiliano Richards tiene claro cuál es su objetivo de cara a 2026 y es el de volver a ser campeón. “Mi principal interés es superarme siempre. Soy consciente del reto que nos espera, debemos aprovechar este periodo invernal para intentar empezar la temporada de la mejor manera posible y poder mantener este nivel de regularidad durante toda la temporada 2026”, puntualizó.

﻿