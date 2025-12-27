Richards y un 2025 inigualable con MG

Con una sonrisa de campeón y con la mente recordando la última fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025 en Monterrey, Emiliano Richards pone el foco en los objetivos cumplidos y retos por venir. “Se siente lo máximo, es un sueño que uno tiene. Llegar a conseguir un objetivo tan grande y cumplir esa meta es algo que no olvidaré nunca”, afirmó el piloto.

“De niño era meta por meta, sueño por sueño. Cuando uno va adaptándose a todo eso, como que ve las cosas diferentes y sabe dónde está parado. El día que pude integrarme al equipo de mi padre, ni dudé y ahora todo el trabajo realizado tuvo su premio”, dijo el campeón de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1 de Súper Copa Roshfrans.

Pidió a los patrocinadores que lo sigan apoyando siempre, que sientan esa ilusión que él sienten y que junto a sus seguidores no bajen los brazos.

“Nosotros vamos a dejar todo dentro de las pistas. Ustedes tienen que apoyarnos desde afuera y nosotros nos encargamos adentro. Si tenemos esa unión, esto va para más largo. Nosotros también queremos conseguir más títulos y dejar bien en alto lo que es MG”, remarcó.

El objetivo está claro

Emiliano Richards tiene claro cuál es su objetivo de cara a 2026 y es el de volver a ser campeón. “Mi principal interés es superarme siempre. Soy consciente del reto que nos espera, debemos aprovechar este periodo invernal para intentar empezar la temporada de la mejor manera posible y poder mantener este nivel de regularidad durante toda la temporada 2026”, puntualizó.