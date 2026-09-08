Rincón conquista campeonato “online”

Carlos Javier Rincón Aguilar se quedó con el primer lugar del Primer Campeonato Estatal de Ajedrez Online Chiapas 2026 Por la Reinserción, certamen que constó de cinco jornadas de actividad.

El representante del municipio de Tapachula obtuvo una cosecha de 7 unidades e hizo valer los pronósticos a su favor, al ser uno de los jugadores con mayor “rating” (1787) al arranque de las partidas.

El segundo puesto correspondió a David Rufino Torres, mientras que Gonzalo del Carpio Gallegos finalizó en la tercera posición; ambos representaron a Tuxtla Gutiérrez y consiguieron 6.5 puntos, completando así el podio de una competencia que reunió a 112 contendientes.

Como reconocimiento a sus resultados, los tres primeros lugares recibieron estímulos económicos; en el caso del campeón, obtuvo un premio de 4 mil pesos, el subcampeón recibió 2 mil y el tercero fue premiado con mil pesos.

Cabe destacar la participación de Moisés Flores Ramos y Karina Guillén Moreno, quienes ocuparon el quinto y el sexto puesto respectivamente, al cosechar por 6.5 unidades cada uno.

Reinserción social

El torneo fue en modalidad virtual, poniendo a prueba la concentración, la capacidad estratégica y la toma de decisiones de los jugadores durante las diferentes rondas, pero además del aspecto competitivo, el evento reunió a 52 personas privadas de la libertad (PPL) y 60 integrantes de la sociedad civil, como parte de una iniciativa orientada a utilizar el deporte ciencia dentro de los procesos de reinserción social.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas.

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), explicó que competencias de este tipo ayudan a fomentar habilidades como la disciplina, la paciencia, el análisis y la resolución de problemas, además de generar espacios de participación que contribuyan al desarrollo integral de las personas que se encuentran en los Centros de Reinserción Social.