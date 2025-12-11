Rinden homenaje a Juan Diego Robles

La tradicional Carrera Camino al Cielo celebró este 2025 su edición número 37 con un formato distinto al habitual. Lejos de la competencia y los cronómetros oficiales, la ruta se convirtió en una convivencia recreativa entre corredores que aceptaron el reto de ascender los 17 kilómetros que separan el arco de acceso al Cañón del Sumidero y el último mirador, conocido como Los Chiapa. El recorrido, exigente y simbólico, reunió a participantes que buscan mantener viva una de las travesías más emblemáticas del Atletismo chiapaneco.

El evento, impulsado desde su origen por el club Corredores de Caña Hueca, reunió a cerca de 50 atletas provenientes de distintos clubes locales. La intención fue preservar el espíritu de la carrera pese a las modificaciones logísticas que impidieron desarrollar los 23.5 kilómetros tradicionales desde el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Aun así, el ambiente se mantuvo fiel a la esencia de Camino al Cielo: compañerismo, esfuerzo y una ruta que pone a prueba la resistencia en uno de los escenarios naturales más impresionantes del estado.

Una de las notas más significativas de la jornada fue la participación de los ultramaratonistas del Club Trotamundos de Chiapas, encabezados por Óscar de los Santos, “4 Pilas 100K”, y Juan Diego Robles Jiménez. Este último recibió un reconocimiento especial al finalizar el ascenso, después de ser homenajeado por su destacada actuación en el Spartathlon de Grecia, donde completó los 245.3 kilómetros entre Atenas y Esparta con un tiempo personal de 35 horas, 15 minutos y 27 segundos.

Luego de aproximadamente dos horas y media de actividad, los participantes arribaron al mirador Los Chiapa para cerrar la edición 37 con un ambiente de celebración. El Club Corredores de Caña Hueca entregó una placa a Juan Diego Robles, gesto que simbolizó el orgullo del Atletismo chiapaneco por su desempeño en una de las pruebas más demandantes del mundo. Los organizadores adelantaron que para el próximo año buscarán retomar el recorrido tradicional, manteniendo vivo el legado de una carrera que sigue inspirando a nuevas generaciones.