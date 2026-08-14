Roberto Ayala da el salto profesional

El Futbol chiapaneco suma un nuevo representante en el profesionalismo, luego de que Roberto Ayala diera un paso importante en su carrera al firmar contrato con Estudiantes de Querétaro.

El mediocampista llega al conjunto queretano después de destacar con Aexa, donde se convirtió en una de las piezas importantes dentro del esquema dirigido por Alberto Cañaveral.

Su talento, su entrega y su visión de juego le permitieron ganarse un lugar dentro del equipo y tendrá la oportunidad de continuar su proceso de formación en una nueva etapa de su carrera.

Ayala será dirigido en esta aventura por Damasceno Tiba, exfutbolista que defendió los colores de los extintos Jaguares de Chiapas y quien tendrá la responsabilidad de acompañar su crecimiento dentro del Futbol profesional.

Para el chiapaneco, esta oportunidad representa el resultado del trabajo hecho desde su formación en Aexa, además de abrirle la puerta para continuar desarrollando sus condiciones y buscar consolidarse en el balompié profesional.

Roberto Ayala es considerado un jugador con proyección y ahora afrontará el reto de adaptarse a las exigencias de una nueva institución, con el objetivo de ganarse un lugar y seguir avanzando en su carrera.

Su incorporación a Estudiantes de Querétaro también representa una nueva oportunidad para el talento de proyectarse fuera del estado y continuar demostrando que en Chiapas existen futbolistas con condiciones para llegar a escenarios profesionales.