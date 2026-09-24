Rock and Run llegará a San Fernando

San Fernando será escenario de una jornada dedicada al Atletismo con la celebración de la competencia Rock and Run, programada para el próximo 15 de noviembre, con una propuesta que contempla pruebas competitivas y recreativas para participantes de diferentes edades.
La actividad comenzará a las 7:00 horas y tendrá como punto de salida y meta el Parque Central de San Fernando, Chiapas. El recorrido será 100 por ciento sobre asfalto, con distancias de 5 y 10 kilómetros para los corredores.
La prueba de 10 kilómetros tendrá carácter competitivo y contará con categorías Libre, Máster, Veteranos y Local, en ambas ramas. En esta distancia se entregará premiación económica a los tres primeros lugares de las divisiones principales.
Para la categoría Libre, el primer lugar recibirá 2 mil pesos, mientras que el segundo obtendrá mil 500 y el tercero mil pesos. En Máster, los premios serán de mil 500, mil y 700 pesos, respectivamente; mientras que Veteranos tendrá una bolsa de mil, 700 y 500 pesos.
La competencia también contempla una clasificación Local, con premios sorpresa para los tres primeros lugares de ambas ramas, de acuerdo con la convocatoria.
Los 5 kilómetros tendrá carácter recreativo y está dirigido a participantes de la categoría Libre. También se contempla premiación sorpresa para los tres primeros lugares de ambas ramas.
Para los corredores más pequeños habrá recorridos infantiles de acuerdo con la edad. Los participantes de 4 y 5 años recorrerán 50 metros; de 6 y 7 años, 100 metros; de 8 y 9 años, 150 metros; de 10 y 11 años, 200 metros, mientras que los de 12 y 13 años completarán 300 metros.
El evento tendrá un ingrediente adicional con la presentación de música en vivo, además de rifas, kermés y sorpresas para los asistentes, buscando combinar la actividad física con una jornada de convivencia.
La inscripción incluye medalla con apertura de nueve centímetros, folio, ficha de bienvenida, fotografía en ruta y meta, seguridad vial e hidratación completa. Además, se anunció la posibilidad de adquirir un jersey conmemorativo por 180 pesos.
Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información al número de celular 9611512388. La organización también puso a disposición una cuenta de BBVA para realizar el depósito correspondiente.