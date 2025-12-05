Rodada nocturna recorre la capital

La comunidad ciclista volvió a tomar las calles de Tuxtla Gutiérrez la noche del miércoles 3 de diciembre, cuando el grupo Rotativo Cycling Team llevó a cabo su rodada semanal, bajo el lema “Rodamos por diversión”. La actividad, dirigida a participantes de nivel intermedio, comenzó en punto de las 21:00 horas con salida desde el parque 5 de Mayo.

El recorrido abarcó aproximadamente 20 kilómetros y avanzó por la avenida Central, una de las arterias más transitadas de la capital. Durante el trayecto, los ciclistas atravesaron algunos de los parques más representativos de la ciudad hasta llegar a Caña Hueca, donde concluyó la travesía nocturna.

Alrededor de 30 participantes respondieron a la convocatoria, cuyo objetivo principal fue promover la convivencia y mantener activa esta práctica recreativa que se realiza cada semana sin costo alguno. La organización recordó que para garantizar la seguridad del grupo es necesario portar casco, luces, chaleco fluorescente y un kit para pinchaduras, además de verificar que la bicicleta —preferentemente tipo MTB— se encuentre en óptimas condiciones mecánicas.

Asimismo, se recomendó a los asistentes mantenerse hidratados durante la ruta y llevar dinero para emergencias. Con estas medidas, la rodada volvió a desarrollarse sin contratiempos, manteniendo el ambiente familiar que caracteriza a la agrupación y reforzando el papel del Ciclismo urbano como una opción accesible para ejercitarse y disfrutar la ciudad.