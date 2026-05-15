Rodas conquista reconocimiento municipal

El patinador Fernando Rodas Liceaga, integrante del Club Cuba Training, obtuvo el primer lugar en el Concurso Municipal de Talento Infantil de Tuxtla Gutiérrez, dentro de la categoría deportiva, gracias a sus sobresalientes resultados en competencias estatales y nacionales en el Patinaje de Velocidad.

Con apenas ocho años de edad, Fernando ha destacado por su disciplina, su constancia y su espíritu competitivo, cualidades que le han permitido consolidarse como una de las principales promesas del Patinaje chiapaneco.

Entre sus logros más importantes destacan las medallas obtenidas en las Copas Interasociaciones celebradas en Quintana Roo y Jalisco, así como su brillante participación en una competencia nacional efectuado en Puebla.

El director del Club Cuba Training, Ernesto Herrera Martínez, celebró el esfuerzo del pequeño atleta y agradeció al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por impulsar espacios dedicados a reconocer el talento infantil en el deporte y la cultura. Destacó que acciones de este tipo sirven de motivación para que más niños y niñas se acerquen a esta disciplina.