Rodas debuta bajo los tres palos de Alebrijes

El guardameta chiapaneco, Carlos Rodas Ozuna, vivió una noche especial al debutar en la Liga de Expansión como titular en el arco de Alebrijes de Oaxaca en la victoria 2-0 sobre Mineros de Zacatecas; el duelo fue correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 y se celebró en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).

Originario de San Cristóbal de Las Casas, Rodas finalmente recibió la confianza del director técnico, Efrén Hernández, luego de haber permanecido en la banca durante las dos primeras fechas del certamen, periodo durante el cual Óscar González fungió como titular.

Con seguridad bajo los tres palos, el guardameta respondió en su primer compromiso oficial con el conjunto oaxaqueño, bajando la cortina para impedir que el cuadro zacatecano provocara daños.

Este fue además del primer juego en el que Alebrijes mantiene intacto su arco, pues si bien en la fecha 1 tuvo jornada de descanso, en la 2 cayó goleado en casa por Morelia (3-0) y en la 3 empató 1-1 contra Cancún FC.

Por la consolidación

Con 24 años de edad, Rodas Ozuna regresó a la Liga de Expansión, categoría en la que ya había tenido participación, curiosamente como portero de Mineros de Zacatecas (Clausura 2022), con el que jugó su último encuentro el 9 de abril de ese año, es decir que tenía casi 4 años sin jugar en la división de plata.

Además, para el arquero chiapaneco volver a aparecer en el escenario nacional es importante en su anhelo de consolidarse, ya que no veía actividad desde octubre pasado, cuando defendió la portería de la categoría Sub 21 del Atlético de San Luis en la jornada 15 del Apertura 2025.

Por último, vale la pena recordar que Rodas se forjó por más de una década en las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca, donde no tuvo la oportunidad de debutar, por lo que Carlos emigró a San Luis en 2025 y actualmente defiende su tercera camiseta en el futbol profesional con Alebrijes.