Rodas refuerza la portería de Alebrijes

Alebrijes Oaxaca continúa fortaleciendo su plantel con la incorporación de Carlos Eduardo Rodas Ozuna. El arquero nacido en San Cristóbal de Las Casas llega como nuevo portero del conjunto oaxaqueño para encarar el torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Rodas —de 24 años de edad— cuenta con experiencia dentro de diferentes divisiones del Futbol nacional tras su paso por clubes como Pachuca Tuzos, Mineros FC Zacatecas y Atlético de San Luis, acumulando recorrido tanto en fuerzas básicas como en competencias profesionales.

El arquero dejó recién las filas del Atlético de San Luis de la Liga MC, equipo con el que militó en el pasado Apertura 2025 buscando debutar en la máxima categoría; sin embargo, jugó la mayor parte del tiempo con su escuadra de fuerzas básicas.

Previamente, defendió el escudo de los Tuzos del Pachuca desde fuerzas básicas hasta el primer equipo, y fue campeón con la categoría sub-23 en el Clausura 2024, además de coronarse bicampeón en la Liga Premier Serie A Filiales en las campañas Apertura 2022 y Clausura 2023.

Principales cualidades

Con una estatura cercana a los 1.94 metros, el nuevo guardián del arco destaca por su presencia física, condiciones técnicas y proyección, cualidades que aportan juventud, solidez y una sana competencia interna en la portería del equipo oaxaqueño.

La llegada de Carlos Rodas responde a la planeación deportiva del club, que apuesta por un plantel equilibrado y competitivo, con el objetivo de consolidarse y pelear por los primeros puestos del certamen.