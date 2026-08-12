Rodolfo Carlo, campeón del Goalkeeper Clash

El talento chiapaneco volvió a destacar bajo los tres postes con la actuación de Rodolfo Carlo Garcés Calvo, quien se proclamó campeón de la categoría infantil mayor (13-2014) en el Goalkeeper Clash 2026, competencia que reunió a jóvenes guardametas en Tuxtla Gutiérrez.

La cancha infantil número dos del parque recreativo Caña Hueca fue escenario de esta actividad diseñada para poner a prueba las capacidades técnicas, físicas y mentales de los porteros mediante diferentes dinámicas y enfrentamientos.

Representando al Centro de Alto Rendimiento (CARP), Rodolfo Carlo avanzó en una jornada de alta exigencia hasta colocarse como el mejor exponente de su categoría, demostrando seguridad y capacidad para responder ante los diferentes retos planteados durante el torneo.

Competencia

El formato incluyó tandas de penales, “shoot-out” y duelos directos de portería a portería, conocido como “goalkeeper clash” y que exigió precisión, reflejos, concentración y capacidad de reacción de los participantes.

En cada una de las etapas, el arquero chiapaneco mostró temple para mantenerse competitivo y superar a sus rivales, actuación que finalmente le permitió quedarse con el primer lugar y recibir la medalla de campeón.

Para Rodolfo Carlo, este resultado representa un nuevo paso en un proceso deportivo que comenzó desde temprana edad. El joven guardameta inició su formación futbolística a los cinco años y desde entonces ha mantenido una preparación constante enfocada en perfeccionar sus habilidades bajo los tres postes.

Este triunfo también refleja el trabajo hecho durante sus entrenamientos y el crecimiento que ha experimentado como portero, especialmente en competencias en las que debe responder rápidamente ante situaciones de presión.

El desempeño mostrado en Caña Hueca le permitió convertirse en uno de los nombres destacados de esta edición del Goalkeeper Clash, competencia que reunió a jóvenes arqueros interesados en seguir desarrollándose y adquirir experiencia en esta posición.

Oportunidad

Más allá de la medalla, el torneo representó una oportunidad para que los participantes midieran su nivel frente a otros guardametas y continuaran fortaleciendo aspectos fundamentales de su formación deportiva.

Con este resultado, Rodolfo Carlo Garcés Calvo suma un nuevo logro a su trayectoria y mantiene el objetivo de continuar creciendo dentro del Futbol, respaldado por la disciplina y la constancia que ha mostrado desde sus primeros años de formación.