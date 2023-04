Rodrigo Huescas está siendo seguido por clubes de Europa gracias a su buen desempeño con Cruz Azul, y luego de que recibió los elogios de Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, el mediocampista de la Máquina habló de cómo le gustaría construir su camino para llegar al Futbol del Viejo Continente.

“Sí, me visualizo estando en Europa, conocer el Futbol de allá, para poder cumplir ese objetivo”, expresó el canterano cementero, quien podría migrar desde el verano dependiendo de las ofertas que lleguen al club que por ahora serían de la Eredivisie y de la Bundesliga.

“Lo único que me propongo es el trabajo día a día, agradezco a Ricardo (Ferretti) y al Potro (Raúl Gutiérrez) en su momento, porque ha sido un experiencia bonita y valemos lo mismo en el terreno de juego, me ha motivado bastante y voy a pelear al máximo para no soltar (los minutos de juego)”, declaró.

Huescas, seguido desde Europa hace tiempo

Huescas ya había estado en la órbita de clubes europeos hace un par de temporadas, pero consideró que sería importante hacer carrera en la Liga MX y con Cruz Azul. “Tenemos claro que todos debemos trabajar para uno mismo, lo he aprendido de gente de experiencia. Debo competir conmigo mismo, eso se deriva y debes mejorar para sobre ponerte día a día”, afirmó.

A recomponer el paso en Liga MX

De cara al duelo ante Santos en la jornada 17 del Clausura 2023, el futbolista celeste señaló que es importante sacar la victoria luego de lo doloroso que fue perder los duelos ante América y Chivas.

“Al final nos duele como institución y a mí sobre todo que llevo jugando proceso desde fuerzas básicas, estamos concentrados en lo que viene, en Santos, tenemos que ir a ganar o morir e ir al repechaje”, señaló.