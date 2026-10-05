Rodríguez destaca estrategia tras F1

Sebastián Rodríguez destacó la estrategia y el trabajo de Dynamic Motorsport después de conquistar el 2º lugar en la primera fecha del Chase de Trucks México Series, disputada en el Óvalo Aguascalientes México.

Más allá del resultado, el juvenil piloto puso énfasis en la forma en que desarrolló la competencia, manteniéndose dentro del grupo delantero, evitando contactos y aprovechando cada etapa para sumar puntos importantes.

“Hicimos una carrera muy inteligente fuera de los contactos, estuvimos siempre en el grupo puntero, la estrategia era no despegarnos de ahí y sumar la máxima cantidad de puntos del stage, así lo conseguimos”, explicó Rodríguez.

Final explosivo

El cierre fue uno de los momentos más intensos de la jornada, con tres camionetas involucradas en la pelea por las primeras posiciones. Sebastián atacó por la parte externa mientras su compañero de equipo lo hacía por abajo, una maniobra que terminó por entregar a Dynamic Motorsport el 1-2.

“Al final apretamos con todo, atacamos al líder por ambos lados; mi coequipero por abajo y yo por arriba, lo cual nos entregó grandes dividendos para el equipo, logrando así el 1-2”, señaló.

El segundo lugar también representó un impulso importante en la clasificación general. Rodríguez llegó a mil 51 puntos y avanzó dos posiciones para colocarse tercero del campeonato, a siete unidades del líder, Bob Espinosa.

La siguiente cita será en el Autódromo Emerson Fittipaldi, en Mérida, donde el campeonato tendrá una fecha doble con carreras puntuables sábado y domingo.