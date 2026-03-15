Rodríguez encara con entusiasmo debut en Trucks

El piloto Sebastián Rodríguez se declaró motivado ante el reto que representará disputar la segunda fecha del campeonato Trucks México Series, programada para el 29 de marzo en el Super Óvalo Chiapas, donde vivirá una nueva experiencia en su temporada debut dentro de la categoría de desarrollo de Nascar México Series.

El joven originario de Celaya, Guanajuato, y flamante campeón del serial de monoplazas F1.8 Chiapas, explicó que competir en este escenario será un desafío importante, ya que representará la primera vez que corra en este óvalo al volante de una camioneta de carreras.

“Me siento muy contento, muy afortunado. Va a ser mi temporada de debut, entonces esta será la segunda fecha en Chiapas. Nunca he corrido en este óvalo en una Truck, entonces será un nuevo reto, ya que cambia mucho de correr en circuito a un óvalo”, expresó .

Con buena preparación

El piloto destacó que llega con confianza gracias al trabajo que ha hecho junto a Dynamic Motorsport, que durante la pretemporada se enfocó en preparar la camioneta para afrontar el campeonato. “Me he estado preparando en toda esta pretemporada. Mi equipo igual, ha estado preparando la camioneta, y mientras yo dé el cien por ciento y mi equipo dé el cien por ciento, los resultados van a llegar”, agregó.

Rodríguez señaló que la pista chiapaneca es conocida por su complejidad técnica y por las exigentes condiciones climáticas, factores que pondrán a prueba a todos los competidores. “Chiapas es una pista con mucho calor. Yo corro en los Fórmulas (1.8) y hace calor, y en las camionetas es todavía más, entonces sí requiere de una gran preparación”, afirmó.

También recordó que este escenario tiene un significado especial en su trayectoria, pues fue ahí donde comenzó a competir en los autos de la F1.8 Chiapas hace tres años, bajo la guía del director del serial chiapaneco, Pepe Roqueñí. “Creo que va a ser una carrera dura, ya que aquí fue donde empecé a correr en los Fórmulas hace tres años. En parte hay presión por el público porque es como una segunda casa para mí”, señaló.

Sobre sus expectativas para la carrera, fue claro al mencionar que su principal meta es completar la competencia y aprovechar cualquier oportunidad para obtener un buen resultado. “Primero que nada me encantaría terminar la carrera, llegar con la camioneta en buen estado y, si las cosas se hacen bien, los resultados van a salir y mientras más adelante quedemos, mejor”, externó.

Finalmente, el piloto invitó a los aficionados a asistir al óvalo chiapaneco el próximo 29 de marzo y apoyar a la camioneta número 9 durante la jornada de velocidad.