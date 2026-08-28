Rodríguez hace historia en las camionetas

El piloto Sebastián Rodríguez aseguró su clasificación al Chase 2026 de Trucks México Series y el reconocimiento como Novato del Año, luego de finalizar en cuarto lugar en la octava fecha de la temporada, disputada este domingo en el autódromo Miguel E. Abed de Puebla.

Gran remontada

El representante de la escudería Dynamic Motorsports, al volante de la camioneta número 9, protagonizó una destacada remontada luego de arrancar desde el fondo de la parrilla y concluir a las puertas del podio, además de convertirse en el mejor debutante clasificado.

En apenas su segundo año dentro de la categoría y primero disputando el calendario completo, Rodríguez será el único novato presente en la postemporada. Compartirá la lucha por el campeonato con Bob Espinosa, Carlos Novelo, Santiago Cruz, Valeria Aranda, Everardo Fonseca y Jan Krüll, quien ingresó como comodín.

La carrera poblana fue ganada por Espinosa, seguido de Novelo y Cruz. El también chiapaneco Jassyr Salazar terminó en octavo y quedó cerca de avanzar a la fase definitiva. La siguiente fecha se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el autódromo de Monterrey.

Es oportuno recordar que Rodríguez ha forjado los cimientos de su carrera en los seriales promovidos por el Súper Óvalo Chiapas, hasta dar el salto a la categoría de desarrollo de Nascar México Series, donde su nombre ya figura entre los protagonistas y aspirantes a la corona de la Temporada 2026.