Rodríguez inicia su lucha por el campeonato

Después de la suspensión de la fecha de Monterrey por condiciones climatológicas, Trucks México Series llegará este domingo a Aguascalientes para poner en marcha su postemporada, con Sebastián Rodríguez como uno de los protagonistas en la batalla por el campeonato.

El piloto guanajuatense consiguió su boleto al Chase tras una campaña marcada por una evolución que comenzó desde la fecha inaugural en San Luis Potosí, donde sorprendió con un segundo lugar.

La segunda ronda en Chiapas representó un duro revés tras un contacto que lo relegó hasta el puesto 18. Sin embargo, Rodríguez recuperó terreno con un sexto lugar en Tulum y posteriormente volvió a mostrar velocidad en Puebla, donde llegó a liderar antes de que otro incidente afectara su resultado.

Constancia rumbo al Chase

En su primera visita de la temporada al Óvalo Aguascalientes México terminó séptimo. Después llegaron dos importantes cuartos lugares consecutivos en Querétaro y San Luis Potosí, resultados que fortalecieron sus aspiraciones.

En la octava fecha, celebrada nuevamente en Puebla, Rodríguez volvió a finalizar cuarto y aseguró su clasificación a la fase definitiva del campeonato.

Ahora regresará a Aguascalientes con Dynamic Motorsport y el respaldo de Rodwood y Hoteles Encore para comenzar la pelea por el título.

Rodríguez iniciará esta instancia con 1,002 puntos, únicamente seis por debajo del líder general, además de ser el único novato que consiguió clasificarse a la postemporada.

Es oportuno recordar que el juvenil piloto tuvo como plataforma de despegue para su carrera el campeonato F1.8 Chiapas, del cual se coronó campeón.