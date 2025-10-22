Rodríguez se impuso en semifinal de Trucks

Gerardo Rodríguez se alzó vencedor en el Óvalo Aguascalientes México, al celebrarse la 12ª carrera del serial Trucks México Series.

Se busca al campeón 2025 y para ello dieron inicio los Playoffs, en los que Mateo Girón, Gerardo Rodríguez, Valeria Aranda, Roberto Espinosa, Everardo Fonseca, Carlos Novelo y Alexandra Mohnhaupt llegaron como contendientes, detrás de uno de los cuatro boletos disponibles para el episodio definitivo.

Gerardo fue el hombre “pole” en su camioneta número 26 de Alessandro’s Racing, con arrancada limpia, al igual que la primera mitad, en la que solo un incidente obligó a la aparición de la bandera amarilla. Sin embargo, el liderato no cambió, teniendo Gerardo Rodríguez el “stage” en sus manos y los primeros puntos en su bolsa.

Para la segunda parte, la competencia fue continua, sin problemas que la cortaran, dando el sexto triunfo de la temporada a Gerardo, con lo que además asegura su boleto a la siguiente ronda.

Everardo Fonseca y Mateo Girón lo acompañaron en el podio, culminado detrás de ellos el también contendiente Carlos Novelo, mientras Alex Sainz cerraba el Top 5 en su regreso a la categoría.

De manera extraoficial, Mateo Girón, Gerardo Rodríguez, Everardo Fonseca y Carlos Novelo son los cuatro pilotos finalistas, que lucharán por el campeonato en el último “round” de los Playoffs.

El piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí fue baja de esta fecha de última hora, luego de presentar un problema de salud que le impidió viajar a Aguascalientes.

Sin embargo, se espera que pueda estar recuperado para la final de la temporada 2025, el próximo 9 de noviembre en el autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.