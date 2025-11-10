Rodríguez selló el título 2025 de Trucks

Se cumplieron las 13 fechas del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series, y con ello surgió el campeón 2025 en el autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, siendo Gerardo Rodríguez el gran vencedor.

La competencia fue cortada, con diversos incidentes que obligaban a la aparición de banderas amarillas, logrando llegar Gerardo Rodríguez como líder al “Stage”, teniendo a Mateo Girón al acecho apenas detrás de él.

Segunda parte de carrera

Continuaron las acciones, Carlos Novelo era el primero en quedar fuera de la contienda, perdiendo la camioneta y encontrándose con la joven poblana Sol Díaz, un fuerte contacto que dejaba a ambos sin posibilidades de seguir en la competencia.

Una larga bandera roja llevó a un cierre a tres vueltas, en el que Gerardo Rodríguez dominó a pesar del ataque de Mateo Girón, consiguiendo así el séptimo triunfo a su cuenta en la actual temporada, mismo que le entregaría el título de la Temporada 2025.

Mateo Girón le acompañaba en el podio junto a Santiago Cruz, mientras Alexandra Mohnhaupt se convirtió en la primera mujer en lograr el título de “Novato del Año”, luego de ser la piloto debutante, con más puntos a lo largo del 2025.

Chiapaneco Rodríguez, 15º

Por su parte, el chiapaneco Sebastián Rodríguez volvió a tener participación en el serial corriendo la última carrera del año en el autódromo poblano, logrando terminar en el 15º lugar de la clasificación.

El otro chiapaneco que tuvo acción en la temporada, Paulo César Roqueñí, no logró estar presente en el serial por segunda fecha consecutiva debido a un problema de salud.

De esta manera se baja el telón de la temporada 2025 de Trucks México Series presentado por Mikel’s, TUM Logística, Moncar, Turibus, Beker Eyewear, Hoosier Tire México y Carreras en Vivo, dando cerrojazo final a un año exitoso, comenzando desde ahora el camino hacia el 2026.