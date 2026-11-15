Rodríguez valora su temporada debut

“Fue un gran resultado para ser el primer año”, expresó Sebastián Rodríguez al hacer un balance de su participación en la Temporada 2026 de Trucks México Series, en la que consiguió varios podios y obtuvo el reconocimiento al Novato del Año, aunque reconoció que no terminó completamente satisfecho.

El joven piloto guanajuatense —formado en el campeonato F1.8 Chiapas— destacó el aprendizaje acumulado durante su primera campaña, así como el respaldo de su familia y equipo, factores que consideró fundamentales para competir en una categoría de alta exigencia.

“Trabajamos durante todo 2026, el apoyo de mi equipo y de mi papá fue sensacional. Aunque fue un gran resultado para ser el primer año, no nos vamos con toda la satisfacción”, reconoció.

Rodríguez explicó que el accidente sufrido en la última fecha, disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, impidió cerrar la temporada como lo había planeado, peleando el campeonato hasta la última vuelta.

“La carrera no terminó como la trabajamos; ese choque nos limitó para culminar la competencia”, lamentó.

Nuevos objetivos

Uno de los aspectos que más valoró fue la experiencia compartida con su compañero Roberto Espinosa, a quien reconoció por su orientación durante el campeonato.

También agradeció a Dynamic Motorsport, Rodwood y Hoteles Encore por el respaldo recibido durante la campaña.

“Al final levantamos el trofeo de Novato del Año y eso nos impulsa para ir por más. Vamos a trabajar para poder estar en la parrilla en 2027”, sentenció.