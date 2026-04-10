Rodríguez vs Farrera rumbo al “sold out”

La emoción por el regreso de Supreme Fight Night a Chiapas crece a pasos agigantados, luego de que la organización confirmó que para la edición número 11, encabezada por la revancha entre Rodríguez y Farrera, se ha vendido el 80 por ciento de los boletos.

Artemio Montesinos, director de la liga profesional de MMA, destacó la contundente respuesta del público desde la presentación oficial del evento, asegurando que la función del próximo 25 de abril apunta a un lleno total en el Polyforum Chiapas, recinto que se prepara para vivir una noche histórica.

Cartelera

La función comenzará a las 17:00 horas y tendrá como batalla estelar una de las rivalidades más intensas de las Artes Marciales Mixtas en México: el esperado segundo enfrentamiento entre “Pashá” Rodríguez y el chiapaneco “Turco” Farrera, quienes disputarán el cinturón de peso Pluma en un duelo cargado de tensión, historia y orgullo deportivo.

A pesar del alto ritmo de venta, Montesinos indicó que aún hay boletos disponibles en todas las zonas, desde ring side hasta las secciones media y alta, ofreciendo opciones accesibles para los aficionados que buscan ser parte de esta experiencia, con visibilidad total hacia la jaula de combate.

El evento contará con un total de 12 peleas que prometen mantener la adrenalina al máximo nivel. La velada iniciará con cuatro duelos amateur con talento local, continuará con cuatro enfrentamientos preliminares de corte nacional y cerrará con la cartelera principal, que incluye una contienda internacional femenil y tres combates entre exponentes mexicanos, destacando la revancha estelar.

Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Fanaccess y en el módulo físico ubicado en Plaza Galerías, por lo que la organización exhorta al público a asegurar su lugar con anticipación.