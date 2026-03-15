Rodríguez y Farrera en intenso careo

La expectativa rumbo a la función SFN 11 Supreme Fight Night comenzó a elevarse luego del intenso careo protagonizado por “Pashá” Rodríguez y “Turco” Farrera, quienes se encontraron frente a frente durante la presentación efectuada en el escenario de Rómulo & Remo, en Wompana Shopping Mall.

El cara a cara de estos peleadores sirve como antesala para uno de los combates que ha despertado mayor interés dentro de la cartelera, ya que desde el primer momento la tensión entre los protagonistas fue evidente.

Crece la rivalidad

Durante esta presentación, Rodríguez y Farrera se observaron fijamente por varios segundos, protagonizando un momento de gran intensidad que fue seguido con atención por los aficionados que acudieron al lugar para ser testigos del encuentro. La cercanía entre los contendientes y su actitud desafiante generaron un ambiente electrizante.

Antes de la fotografía oficial, los peleadores intercambiaron algunas palabras en las que dejaron clara su intención de salir con la victoria cuando llegue el momento de subir al octágono. Ambos coincidieron en que han tenido una preparación exigente y que buscarán imponer su estilo en la jaula.

Rodríguez aseguró sentirse listo para afrontar el compromiso y confía en que su preparación marcará la diferencia durante el combate. Por su parte, Farrera respondió con la misma seguridad, afirmando que su objetivo es demostrar su capacidad dentro del octágono y quedarse con el triunfo.

La presentación generó un ambiente animado entre los asistentes, quienes no perdieron oportunidad de capturar imágenes del momento y mostrar su apoyo a los protagonistas de este enfrentamiento.

Con este intenso careo, la rivalidad deportiva entre “Pashá” y “Turco” quedó establecida, aumentando la expectativa entre los seguidores de las Artes Marciales Mixtas, quienes esperan una pelea llena de emoción cuando ambos finalmente se enfrenten en la jaula.