Rodríguez y Mendoza ganan la 8ª Copa Chiapas

La dupla integrada por Daniel Salvador Rodríguez Rodríguez (Estado de México) y Erick Emilio Mendoza Nicasio (Guanajuato) mostró su calidad y se consagró campeona de la 8ª Copa Chiapas de Frontenis, celebrada en los frontones del parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

“Tachi” Rodríguez ha sido doble campeón mundial de Frontenis, monarca de Copa del Mundo y medallista panamericano, refrendando en Chiapas su calidad como una de las figuras históricas de la Pelota Vasca.

De igual manera, Mendoza Nicasio se ha coronado campeón mundial sub-22 (2023), por lo que fue el complemento perfecto para llevarse el título de Frontenis parejas bola rápida en primera fuerza.

El favorito y consentido del público local, el nayarita Gustavo “El Charro” Miramontes Cortés —cinco veces monarca mundial—, se quedó con el subcampeonato junto a otro talento nacional del Frontenis, Diego Ander “Pichi” Jardón Martínez (CDMX), quien ya sabe lo que es ser campeón mundial (2023) y múltiple campeón nacional en categorías juveniles.

La tercera posición del certamen fue para el binomio tabasqueño conformado por Ángel Enrique Alcudia Rodríguez y Daniel Ovando García, en tanto que el cuarto lugar quedó en poder de la dupla conformada por David Antonio Vega Leyva (Sonora) y José Eduardo Oceguera Ballinas (Chiapas).

Otras categorías

En la categoría de Frontenis bola rápida juvenil individual se vio a los nuevos talentos locales, quedando el título en manos de Mauricio Altunar Berrún, en tanto que Ulises Sánchez Jacob quedó como subcampeón y en tercero se colocó Gael David Álvarez Sánchez.

En Frontenis parejas pelota preolímpica femenil, el primer puesto fue para las también capitalinas Alejandra Estrada Martínez y Wendy Castillo Sánchez, en tanto que en segundo se ubicaron Daniela Flores León y Gloria del Carmen Lecona Jiménez —también de Tuxtla Gutiérrez—, mientras que Vania Estefanía Morgan Aguilar (Comitán) y Minerva Caballero López (TGZ) finalizaron en tercero.

Cumplen los objetivos

Finalizadas las acciones, Oswaldo Henry Domínguez Córdova, presidente de la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas (Apvech), opinó que con cada edición de este certamen se confirman los beneficios de tener en Tuxtla Gutiérrez a los mejores jugadores del mundo, lo cual no sería posible sin el apoyo de su equipo de trabajo.