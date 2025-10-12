Roldán Abarca conquista Tecpatán

El atleta Roldán Abarca Fernández, representante del equipo Talentos Evolution del municipio de Villaflores, se consagró como máximo ganador del Duatlón Tecpatán al colocarse en primer lugar de la categoría élite.

Con el número 186, Abarca Fernández logró una cerrada victoria al ganar en el “sprint” final con tiempo de 1 hora, 4 minutos y 15 segundos, apenas dos por delante de su hermano Francisco Abarca Fernández, del mismo escuadrón.

En la tercera posición figuró Emiliano Flores Portillo, representando al club Alta Velocidad de San Cristóbal de Las Casas y quien culminó la prueba de carrera y bicicleta en 1 hora, 5 minutos y 47 segundos.

Cabe mencionar que la categoría estelar varonil contó con la participación de diez atletas, con presencia de los municipios de Chiapa de Corzo, Osumacinta y Tecpatán, así como dos competidores del estado de Veracruz.

En lo que respecta a la rama femenil, el triunfo del sector élite fue para Carolina Vega Zepeda, del Alta Velocidad, con tiempo de 1 hora, 15 minutos y 33 segundos. El segundo puesto quedó en poder Elizabeth González Escarpulli (1.19:21), del club Nautilus de Tuxtla Gutiérrez, en tanto que la tercera posición fue para Danna Ramos Espinosa (1.30:35), del Ocozoc Team del municipio de Ocozocoautla.

Juveniles y relevos, en acción

Entre las categorías participantes destacó la de 13-15 años, en la que Diego Gutiérrez Santiago (Alta Velocidad) se alzó ganador de la rama varonil y Frida Sofía Sánchez Martínez (Tiburones Blancos) triunfó en la femenil.

También resaltó la modalidad de relevos mixtos, en la cual Erick Méndez y Alejandra Hernández, de Alta Velocidad, se llevaron el primer lugar de entre seis parejas contendientes.

Exitosa competencia

Destacó que en este evento el municipio de Tecpatán se presentó como un nuevo destino deportivo. El Duatlón fue organizado por la empresa Zona de Transición, que aparte de brindar una plataforma para esta modalidad del Triatlón, promovió las atracciones naturales con las que cuenta este municipio para deleite de los atletas que se animaron a visitarlos.

En este mismo sentido, a la convocatoria emitida respondieron 150 competidores de diferentes categorías, procedentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tapachula, Ocozocoautla, Tapachula, Socoltenango, Comitán de Domínguez, San Cristóbal, Villaflores y Tecpatán, así como de los estados de Veracruz y Tabasco.