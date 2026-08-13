Rommel Pacheco reconoce actuación histórica en JCC

El dominio de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tuvo un reconocimiento especial este martes. Tras liderar el medallero y firmar una de las actuaciones más exitosas de su historia en la justa regional, los atletas nacionales recibieron el respaldo y el agradecimiento de las autoridades deportivas del país, que destacaron el esfuerzo hecho para mantener a México en la cima continental.

En una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de la Conade, Rommel Pacheco, elogió el desempeño de la delegación mexicana y aseguró que los resultados son reflejo del compromiso, la disciplina y el sacrificio de cientos de representes que, con sus actuaciones, escribieron una nueva página dorada para el deporte nacional.

“407 medallas; México es tricampeón centroamericano y esta es la mejor participación en la historia del país. Esto no fue producto de la casualidad; detrás hubo derrotas y triunfos para levantarse una y otra vez. Se destinaron mil millones de pesos para su preparación y 60 millones para su participación. Este apoyo continuará rumbo a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Gracias por recordarnos que México tiene talento”, mencionó.

Pacheco también destacó el papel fundamental de las mujeres dentro de la delegación mexicana, al señalar que una parte importante del éxito conseguido en Santo Domingo llevó sello femenino. El titular de la Conade resaltó que las deportistas nacionales respondieron con actuaciones sobresalientes, aportando 198 preseas, incluidas 83 de oro, una cifra que refleja no solo su talento y su competitividad, sino también el impacto que tienen.

“Los números de la delegación muestran lo que hicieron los atletas. No dependimos de una o dos disciplinas; fue una actuación histórica. Las mujeres realizaron un gran trabajo, con 198 medallas y 83 oros. Todo esto demuestra lo que sucede cuando existe apoyo. Hoy hablo de ellos, de sus familias y de sus equipos, que trabajaron cuando no había cámaras. Las 407 medallas cuentan el resultado, pero no la historia”, finalizó.