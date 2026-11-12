Rompe récord la Carrera Tuchtlán 2026

Con la rifa de un automóvil y dos motocicletas entre los participantes, además de premios en efectivo para los ganadores, fue presentada la Carrera Tuchtlán 2026, que se correrá el próximo 6 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. La justa recibió un registro histórico, ya que una hora después de ser presentada ante los medios de comunicación, ya contaba con un total de 10 mil participantes inscritos.

En el anuncio oficial del evento estuvo presente el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, en compañía del profesor Francisco Blanco, parte del comité organizador, y de Manuel de Jesús Martínez, director del Instituto del Deporte Tuxtleco.

Revelación

Durante la presentación se dio a conocer la playera oficial de esta nueva edición, que será entregada a las primeras 7 mil personas que se inscriban. También fue presentada la medalla de la edición 2026, que recibirán los corredores al cruzar la meta.

La competencia contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, ambas con salida en el monumento a Ángel Albino Corzo. En la prueba de 5 kilómetros, los participantes partirán rumbo al poniente hasta llegar a Caña Hueca, donde concluirá dentro del parque.

En el caso de los 10 kilómetros, el recorrido continuará hasta el fraccionamiento Laureles, donde los corredores tendrán que retornar por el Bulevar 28 de Agosto y así regresar por el Bulevar Laguitos para terminar en las inmediaciones del parque Caña Hueca.

Premiación

La premiación será para las rama femenil y varonil. En los 5 kilómetros, el primer lugar obtendrá 10 mil pesos, el segundo lugar 7 mil 500 y el tercero 5 mil 500.

Mientras que en los 10 kilómetros, el primer lugar también recibirá 10 mil pesos, el segundo lugar 7 mil 500 pesos y el tercer lugar 5 mil pesos, además de la rifa del automóvil y las dos motocicletas entre los participantes.

Con esta presentación, la Carrera Tuchtlan 2026 quedó oficialmente en marcha, con la expectativa de reunir a miles de corredores en una de las competencias más tradicionales de la capital chiapaneca. Los organizadores destacaron que se trata de un evento familiar, que busca fomentar la actividad física y la convivencia, además de darle proyección a la ciudad con una ruta que recorrerá algunos de sus puntos más representativos.