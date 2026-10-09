Rompen récord de metales dorados en 2026

Chiapas estableció una nueva marca de medallas de oro en su participación en la Paralimpiada Conade 2026, al alcanzar 21 títulos nacionales en el evento celebrado en Guadalajara, Jalisco, superando ampliamente las 14 preseas doradas conseguidas durante la edición anterior.

La delegación chiapaneca logró siete primeros lugares más respecto al 2025, estableciendo un nuevo registro para el deporte adaptado de la entidad, cuando todavía quedan competencias por disputarse dentro del programa nacional.

El Paraciclismo y el Paratenis de Mesa encabezan la producción de medallas doradas, con seis títulos cada uno, convirtiéndose en las disciplinas con mayor aportación al medallero estatal. Entre ambas especialidades acumulan 12 primeros lugares, más de la mitad de los oros obtenidos por Chiapas hasta el momento.

Otro de los deportes con resultados sobresalientes es el Parapowerlifting, cuyos representantes conquistaron cinco oros, mientras que la Paranatación contribuyó con dos títulos nacionales. Por su parte, Boccia y Paratriatlón también se sumaron a la cosecha dorada al conseguir un primer puesto cada uno.

Además del nuevo récord de campeonatos, la representación chiapaneca alcanzó las 41 preseas en total, igualando la cifra registrada durante la Paralimpiada 2025, cuando todavía tiene posibilidades de incrementar su cosecha.

Un aspecto relevante del desempeño estatal es que todas las disciplinas que han entrado en competencia consiguieron al menos una medalla, reflejando la participación de Chiapas en diferentes especialidades del deporte adaptado.

El programa de actividades todavía contempla la intervención del Paratletismo en las categorías juvenil mayor y superior, cuyos representantes tendrán la oportunidad de ampliar el medallero y superar también la cantidad total de preseas alcanzadas el año pasado.