Ronay Ruiz, formador de campeones

Ronay de Jesús Ruiz Ramírez se ha consolidado como uno de los principales impulsores del Parapowerlifting en Chiapas, gracias a su trabajo en la formación de atletas del deporte adaptado. Fundador del equipo Guerreros, el entrenador inició su trayectoria en esta disciplina a finales de 2021 y, desde entonces, ha llevado a sus deportistas a competencias nacionales e internacionales.

En este 2026, sus atletas conquistaron 26 medallas (20 de oro, cuatro de plata y dos de bronce), que contribuyeron a que fuera elegido para recibir el Premio Estatal del Deporte 2026 en la categoría de Entrenador.

Su destacada temporada también incluyó su designación como entrenador nacional, responsabilidad que le permitió acompañar a representantes chiapanecos en competencias internacionales.

En entrevista con “Cuarto Poder”, Ronay compartió su sentir en el momento más álgido de su carrera.

¿Cómo nace el interéspor entrenar atletas de parapowerlifting?

“La vida me fue llevando a dedicarme a lo que hoy hago, que es el Parapowerlifting. Inicié precisamente en este gimnasio (en el Instituto del Deporte) como encargado, entrenaba a todos los atletas y en diciembre de 2021 se me presentó la oportunidad de comenzar a trabajar con el deporte adaptado, gracias al profesor Fermín Carrasco, director de Desarrollo del Deporte.

Él me dio la oportunidad de iniciarme en el Parapowerlifting, comenzamos con una atleta, Fabiola del Carmen Pérez Zenteno, quien es multimedallista en nuestro deporte y el primer evento al que la llevé fue un Mundial Juvenil, donde conseguimos el campeonato.

Después comenzamos a desarrollar la disciplina, principalmente con ella, porque ya tenía una trayectoria importante y el siguiente paso fue conseguir más atletas, algo que ha sido complicado al tratarse de un deporte de pesas practicado por jóvenes con discapacidad, muchos padres de familia tienen temor de que sus hijos puedan lesionarse, sin embargo, poco a poco hemos ido creciendo durante estos años.

Desarrollamos el deporte a tal grado que este año conseguimos 26 medallas: 20 de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Fue un trabajo muy difícil, la verdad”.

¿Cuál ha sido el mayor desafío?

“Principalmente, transmitirles tranquilidad a los padres de familia y explicarles que todo lo que hacemos se realiza con mucho cuidado para evitar lesiones.

Yo no hago ninguna distinción entre un atleta convencional y uno del deporte adaptado, para mí son iguales, veo personas con talento, con ganas de superarse y formarse como atletas, y para eso trabajamos con ellos, no hago ninguna distinción. De hecho, si alguien observa mis entrenamientos, muchos podrían pensar: “¡Ay, cómo los trata!” porque soy exigente con ellos, pero precisamente por eso tenemos los resultados que hemos conseguido”.

Conseguir 26 medallas en un año se dice fácil, pero ¿qué representan estos resultados para ti?

“Representan desveladas, días en los que no ves a tu familia y mucho trabajo cotidiano con los atletas. Uno es entrenador, mejor amigo, familiar y muchas veces también papá, psicólogo y nutriólogo. Muchas veces significa estar con ellos las 24 horas del día, los siete días de la semana, es algo que nos apasiona, gracias a Dios, y seguimos trabajando por ello”.

Cuando se dio a conocer que habías ganado el PED, ¿cómo viviste ese momento?

“Principalmente sentí mucha felicidad y orgullo. No era el primer año que intentábamos participar en el Premio Estatal del Deporte, pero este fue un año lleno de logros y resultados para nuestros atletas y recibir el reconocimiento fue una gran satisfacción, la cereza del pastel de un año tan completo en cuanto a resultados deportivos”.

¿Cómo ves la posibilidad de llevar a alguno de tus atletas a clasificar a unos Paralímpicos?

“Es el sueño de todo entrenador y de todo deportista y si ellos cumplen ese sueño, yo también lo cumplo.

Esta vez me tocó participar como entrenador nacional junto con mi atleta, también llevamos a otro deportista chiapaneco, quien logró una medalla de oro en el Campeonato Panamericano y representar a tu país es un sueño muy bonito y haberlo conseguido fue algo muy especial.

Seguimos trabajando para llegar a unos Juegos Paralímpicos.

Tenemos a Fabiola (Pérez Zenteno), que actualmente está en el proceso rumbo a los Juegos Paralímpicos, Cristian (Guillén Hidalgo) también se incorporó a ese proceso, junto con Johan (Reyes Sánchez), otro de mis atletas.

Esperamos conseguirlo y, si no es en esta ocasión, buscaríamos llegar hasta los Juegos de Australia 2032”.

Finalmente, ¿qué consideras que hace falta en Chiapas para fortalecer el Parapowerlifting y que más personas lo practiquen?

“Principalmente, necesitamos darle más voz al deporte adaptado en general. No solamente existe el Parapowerlifting. También tenemos Paratletismo, Paranatación, Paradanza deportiva, Baloncesto Sobre Silla de Ruedas y muchas otras disciplinas.

Es importante que las personas que tengan alguna discapacidad, o que conozcan a un familiar o vecino en esa situación, se acerquen al Instituto del Deporte para preguntar por las opciones disponibles.

La intención es que puedan encontrar una disciplina que les guste y comenzar a practicarla.

Hay muchos entrenadores profesionales especializados en diferentes deportes, así que la invitación es a acercarse y conocerlos y como se dice comúnmente, el deporte aleja a las personas de los vicios, y el deporte adaptado también ayuda a muchas personas a salir de sus casas y encontrar nuevas oportunidades”.